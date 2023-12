Ni letala, ki bi bilo primerljivo s spartanom

21.12.2023 | 11:10

Fotografije: Ministrstvo za obrambo

Cerklje ob Krki - Obrambni minister Marjan Šarec je na letališču v Cerkljah ob Krki včeraj prevzel prvo taktično-transportno letalo C-27J Spartan, medtem bo ko drugo dobavljeno v naslednjem letu. Letala ne bo uporabljala le Slovenska vojska (SV), temveč bo v službi državljanov ob naravnih nesrečah, je minister poudaril njegovo dvonamenskost.

Šarec je v nagovoru po preletu in pristanku letala spartan dejal, da je SV po dolgih letih stagnacije na poti razvoja in modernizacije. "Če želimo pridobiti nov kader in Slovensko vojsko postaviti na mesto, ki ji pripada, moramo nujno vlagati v raziskave in razvoj ter vključiti slovensko znanje," je povedal.

Ministrstvo je sporočilo, da je za ohranjanje neprekinjene plovnosti nujno, da država razpolaga z vsaj dvema letaloma. Tako bo mogoče zagotavljati vzdržljivost sil pri opravljanju nalog bojnega in humanitarnega značaja. Z letalom spartan je ministrstvo zapolnilo tudi vrzel, ki se je pojavila med epidemijo covida-19, ko država ni imela primernih letalskih zmogljivosti.

Taktično-transportno letalo bo SV uporabljala za prevoz vojakov, tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, medicinske prevoze pripadnikov SV ali evakuacijo državljanov, vključno z reševanjem izoliranega osebja in druge tovrstne naloge, so našteli na ministrstvu.

Za letali sta naročena tudi modul za prevoz potnikov in zmogljivost za gašenje požarov v obliki cisterne, ki bo sprejela osem ton vode in vodo izlivala iz šob pri vratih letala.

Po zagotovilih poveljnika 15. polka vojaškega letalstva SV polkovnika Janeza Gaubeta sta dve posadki že usposobljeni v 70 odstotkih operacij, ki jih spartan zahteva. Izobraževanja pa bodo nadaljevali 15. januarja na mariborskem letališču, saj bodo na letališču v Cerkljah ob Krki začeli predelavo vzletno pristajalne steze.

Gaube je ob tem pojasnil, da v floti vojaškega letalstva ni letala, ki bi bilo primerljivo s spartanom, vendar je prepričan, da so piloti zanj že zdaj usposobljeni ter da bodo vsa znanja usvojili v naslednjih šestih mesecih.

Usposabljanja pilotov so se sicer začela že aprila, sestavljena pa so bila iz teoretskega in praktičnega dela ter usposabljanj na več različnih simulatorjih, je dodal vojaški pilot Robi Resnik. Ko vsak pilot odleti osem ur na letalu po določenem programu se šolanje zaključi s certifikacijo, je pojasnil.

V okviru slovesnosti je trak na rampi letala ob Šarcu in Gaubetu prerezal še italijanski general Luciano Portolano, s čimer je ministrstvo spartana simbolično prevzelo od italijanskega ministrstva za obrambo.

Ministrstvo je letalo kupilo za 48,8 milijona evrov brez DDV, septembra pa je naročilo še enega. Konfiguracija obeh letal je enaka, je pa ministrstvo ob podpisu pogodbe za nakup drugega letala sporočilo, da jim je v pogajanjih uspelo ceno znižati za skoraj 3,5 milijona evrov.

Stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J, vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški, znašajo 128.911.575 evrov brez DDV.

STA; M. K.