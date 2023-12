V množičnem pretepu v šentjernejski gostilni štirje poškodovani

21.12.2023 | 10:00

Sinoči nekaj po 23. uri so policiste na pomoč poklicali iz gostinskega lokala v Šentjerneju zaradi množičnega pretepa. Policisti so na kraju samem ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med več osebami, štirje udeleženci so bili lažje poškodovani, ostali pa so s kraja pobegnili, policija jih še išče. Ugotavljajo tudi ostale okoliščine pretepa in identiteto vseh udeležencev. Na podlagi teh ugotovitev bodo zoper kršitelje oziroma osumljence ustrezno ukrepali.

Pijan trčil na parkirišču gostilne in odpeljal

Sinoči okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na Mirni, kjer je na parkirnem prostoru gostinskega lokala voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in pobegnil. Policisti PP Trebnje so na območju Mirne 63-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,90 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Črmošnjicah pri Stopičah je med 18. 12. in 20. 12. nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel peč na drva, samokolnico in kotno rezilko. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V kraju Hom na območju PP Trebnje je med 16. 12. in 21. 12. iz gospodarskega objekta neznanec odpeljal starejši traktor IMT 560 in drva. S tatvino je povzročil za okoli 6.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Topliški cesti v Novem mestu je včeraj med 18. in 19. uro neznanec vlomil v osebni avtomobil in s prednjega sedeža izmaknil torbico z bančno kartico, mobilnim telefonom in dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 1.500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli 26 državljanov Sirije, 17 Afganistana, šest državljanov Maroka, dva iz Pakistana, državljana Alžirije in Turčije. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči, Žuniči, Preloka) so prijeli 22 državljanov Sirije in sedem državljanov Maroka, na območju PP Metlika (Želebej) štiri državljane Afganistana in na območju Sevnice državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 73. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 241 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Črnomlju zasegli avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.