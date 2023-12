Glasbeniki orkestra Ave igrali in peli

21.12.2023 | 18:15

Orkester Ave je s tradicionalnim božičnim koncertom razveselil polno dvorano kulturnega centra v Šentjerneju.

Tina Lahne (Foto: L. M.)

Šentjernej - Novomeški Orkester Ave, ki deluje pod umetniškim vodjem Mira Sajeta, je pred dnevi znova povabil na tradicionalni božični koncert v Kulturni center Primoža Trubarja v Šentjernej. Velika dvorana je bila razprodana, občinstvo pa navdušeno.

Osrednja tema letošnjega božičnega koncerta je bila Shakespearova Dvanajsta noč, po kateri je navdih za skladbo Twelfe night črpal skladatelj Alfred Reed. Večer so glasbeniki zaključili z nepogrešljivimi dodatki: skladbo Sveta noč, pri kateri je sprva zapel orkester, pri 2. kitici pa se mu je pridružilo tudi občinstvo; ter Straussovim Radetzkim Marschem ter s Pozdravom Šentjerneju - pri slednji skladbi glasbeniki ponovno zapeli.

Za orkestrom Ave je pestro leto, a tudi načrtov jim ne manjka. (Foto: M. Gorenc)

Po koncertu, ki ga je prijetno povezovala članica orkestra Eva Novak, se je predsednica Orkestra Ave Tina Lahne zahvalila občinstvu za lep obisk, »saj je največje darilo glasbeniku, če lahko nastopa pred publiko, še večje veselje pa je, če je dvorana polna oz. celo razprodana.« Pri zahvali ni izpustila tudi njihovega umetniškega vodjo Mira Sajeta.

Na kratko je povzela še bogato in barvito leto orkestra, ter se zahvalila vsem sponzorjem in donatorjem, ki jim pomagajo, da lahko orkester uspešno krmari med zastavljenimi cilji.

Za njimi bogato leto

Letošnji večji projekti leta so: dvakrat so nastopili v Slovenski filharmoniji – marca so bili na povabilo priznane slovenske pevke Elde Viler, ki je bila že večkrat tudi gostja njihovih koncertov, spremljevalni orkester na njenem jubilejnem koncertu; aprila pa so imeli prvi samostojni koncert v Slovenski filharmoniji in v goste povabili prijateljski orkester iz Avstrije.

Ave se je odzval povabilu Mestne občine Novo mesto ter nastopil na slavnostni seji ob občinskem prazniku občine. Spomladi so pripravili muzikal Veselje, skupaj z učenci in učitelji OŠ Otočec. Jeseni so se odzvali povabilu Rotary kluba Novo mesto in povabili na dobrodelni koncert skupaj z gostjo Evo Boto - zbrana sredstva so bila namenjena žrtvam avgustovskih poplav. Glasbeno leto pa je orkester Ave zaključil s tradicionalnim božičnim koncertom v Šentjerneju.

»V letu, ki prihaja, si želimo zdravja, dobrih koncertov in projektov. Vedno smo veseli novih članov in predvsem si želimo še naprej razveseljevati naše poslušalce,« pove predsednica orkestra Ave Tina Lahne.

L. Markelj, foto: Bernardka Rupnik

