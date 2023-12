Na divjem odlagališču gorele smeti

21.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Šmihel)

Minulo noč ob 0.58 so v ulici Brezje v Novem mestu na divjem odlagališču gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili, tleče smeti prekopali in zalili z vodo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI IZVOD 1. BLAŽEVA VAS;

- od 8:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER izvod 1. GRADAC SILOS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, izvod 4.4.BROD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE 1985, TP LAKOTE 1/0,4KV, TP ŠMARJEŠKI OBRH, TP ŽALOVIČE 2015.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 6:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CECOMP;

- od 8:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG TREBNJE, izvod 1.GRM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 13:00 na območju TP Bogneča vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Vinski vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kostanjevica Zdravstveni dom, nizkonapetostno omrežje – Pod cesto levo med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Cirnik pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.