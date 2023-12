Sojenju Pilingerju in Novaku dodatno zaslišali sodnega izvedenca Zupanca

20.12.2023

Danes na novomeškem sodišču (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, obtoženima umora Sabostjana Kovačiča lani v Brezju oz. pomoči pri tem, so danes na novomeškem okrožnem sodišču znova zaslišali izvedenca sodne medicine Tomaža Zupanca, ki se je opredelil glede poškodb pokojnega. Dopustil je možnost, da so nanj streljali tako z leve kot z desne strani avtomobila.

Vprašanje, s katere strani so streljali na Kovačiča, je med drugim pomembno za ugotavljanje, ali je nanj streljal Pilinger ali morda kdo drug. Nekatere priče so namreč povedale, da naj bi Pilinger v času streljanja stal pred avtomobilom, v katerem je bil Kovačič, oz. nekoliko na njegovi levi strani glede na smer vožnje, medtem ko naj bi bil Kovačič v avtomobilu desno zadaj. Zato Pilingerjeva obramba dvomi, da bi ga lahko zadel Pilingerjev naboj.

Sodni izvedenec Zupanc se danes ni mogel opredeliti, kje bi lahko glede na Kovačičeve poškodbe stal strelec. Dopustil je možnost, da je stal tako na levi kot na desni strani avtomobila. V primeru, da je stal na levi strani, bi Kovačiča lahko zadel preko strehe avtomobila, je povedal. Nekatere priče so namreč povedale, da je Kovačič med streljanjem stal in se nagibal skozi odprto steklo zadnjih desnih vrat avtomobila.

Danes so na sodišču zaslišali tudi sodnega izvedenca klinične psihologije Emila Benedika, ki je izdelal psihološki profil Pilingerja. Med drugim je povedal, da gre za osebo, ki se težje spopada s stresnimi situacijami, ima slabšo zmožnost empatije in izraženo potrebo po veljavi.

Po Benedikovi oceni je Pilinger formalno spoštoval zvezo s Carmen Jarc. Z njo naj bi bil namreč v zvezi v času umora, hkrati pa je imel potrebo po avanturah in je bil v času umora v še eni zvezi. Pomembni sta mu bili obe, zato bi ga lahko dopisovanje Jarčeve s Kovačičem, ki naj bi bilo po prepričanju tožilke razlog za umor, prizadelo do te mere, da bi se odločil za tako skrajno dejanje, kot je umor, je povedal Zupanc.

Naslednji narok bo 10. januarja, ko naj bi zaslišali sodnega izvedenca za balistiko in rekonstrukcijo streljanja Franca Sabliča.

Pilingerju in Novaku obtožnica očita, da sta 3. septembra lani po zabavi v naselju Brezje pri Novem mestu z avtomobilom znamke Audi zapeljala pred avtomobil znamke Seat, v katerem je bil skupaj s še nekaterimi Kovačič, in ga blokirala. Nato naj bi takrat 25-letni Pilinger izstopil in začel streljati na seata, pri čemer je bil smrtno zadet 22-letni Kovačič. Razlog naj bi bilo ljubosumje, ker si je Kovačič po družbenem omrežju dopisoval s Pilingerjevo partnerko Carmen Jarc.

STA; M. K.