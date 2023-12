Na parkirnem prostoru na MP Obrežje našli mrtvo žensko; umrla naravne smrti

20.12.2023 | 13:00

MP Obrežje (Foto: arhiv DL)

Obrežje - Na parkirnem prostoru za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje so zjutraj, nekaj pred 8. uro, našli mrtvo žensko. Na truplu niso odkrili znakov nasilja, natančnejši vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija. Ob mrtvi ženski sta bila dva Kitajca, od katerih so enega zaradi slabega počutja odpeljali v brežiško bolnišnico, so sporočili s PU Novo mesto.

Policija domneva, da so Kitajca in ženska potovali skupaj.

Kraj si je ogledala skupina sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto. Kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo intenzivno preiskavo. S pomočjo prevajalca bodo opravili razgovore s tujcema in poskušali ugotoviti vse okoliščine dogodka ter identiteto vseh treh, so še sporočili.

Dodano ob 16.40:

Na podlagi opravljene sanitarne obdukcije je bilo ugotovljeno, da je ženska umrla naravne smrti. Kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem in potrjevanjem identitete pokojne in dveh državljanov Kitajske ter ugotavljanjem drugih okoliščin, so sporočili s PU Novo mesto.

M. K.