FOTO: Podelili nagrade najboljšim na delavskih športnih igrah

20.12.2023 | 16:00

Najboljši športniki na delavskih športnih igrah

Novo mesto - Zavod Novo mesto je včeraj v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravil zaključno prireditev 63. sezone delavskih športnih iger (DŠI), na kateri so podelili priznanja ekipam in posameznikom za njihove športne dosežke v tem letu. Naziv najboljšega športnega kolektiva v novomeški občina je znova pripadel Krki (1.681 točk), ki je na vrhu že 39 let, na drugem mestu sta Roletarstvo Medle in Revoz zbrala enako število točk 1.385, sledijo Adria Mobil (1.252), Društvo upokojencev Novo mesto (944), Zavod za gozdove (865) …

Krka je zmagala v ženski in moški konkurenci. Med moškimi se je na drugo mesto uvrstil Revoz, tretje mesto pa je pripadlo Adrii Mobil. Med ženskami je drugo mesto osvojila Roletarstvo Medle, tretje pa Revoz.

Na prireditvi so razglasili tudi naj športnika in športnico zadnje sezone Delavskih športih iger. Med moškimi je laskavi naziv pripadel Robertu Turku (Krka), med ženskami pa sta priznanje prejeli Teja Švent (Krk) in Vesna Zaman (Roletarstvo Medle).

DŠI imajo v Novem mestu že dolgo tradicijo. »Leta 1961 je bil prvi razpis za DŠI in od tedaj so na programu vseh 63 let. Edini v Sloveniji smo jih uspeli obdržati, seveda so bili vzponi in padci. Po letu 1990 so delavske športne igre skoraj v vseh občinah postopoma opustili in tudi v Novem mestu je kazalo slabo, a smo vztrajali, kar se je izkazalo za pravilno potezo, prišli smo tudi do številke 4.000 tekmovalcev na sezono. V zadnjih letih število udeležencev nekoliko pada, a z energijo in dobro voljo lahko pridemo do večje številke,« pravi Miran Jerman, dolgoletni vodja DŠI.

Tekmovanja nastopajoče spodbujajo k redni rekreativni vadbi, z njo krepijo zdravje, zato je manj odsotnosti z dela zaradi bolezni, utrjujejo socialne vezi, ki pripomorejo k boljšemu delovnemu kolektivu, ne nazadnje takšna oblika rekreacije omogoča zaposlenim tudi lažjo identifikacijo s podjetjem. »DŠI se nekateri udeležujejo, da preizkušajo svoje sposobnosti, spet drugi zaradi tekmovanja z drugimi, največ pa jih pride predvsem zaradi druženja pred in po tekmovanju,« še dodaja Jerman.

Že vrsto let imajo DŠI tudi dobrodelni pridih, saj družba Ursa za vsakega udeleženca v poseben sklad prispeva po evro. Letos se je tako nabralo 1.946 evrov.

Besedilo in fotografije: R. N.

