Halo, tukaj bralec Dolenjca: Kritika osvetlitve novomeškega središča

20.12.2023 | 18:40

Letošnji prazniki na Glavnem trgu (Foto: I. V.)

Andreja iz Novega mesta je glede na napoved o prenovi decembrske okrasitve središča dolenjske prestolnice nad njo precej razočarana. »No, Kandijski most je res lepo okrašen, sprehod po Glavnem trgu pa me je pustil povsem ravnodušno. Premalo je prazničnih luči, ne vem, kam so se izgubili tisti kilometri belih in rumenih luči, o katerih sem brala na spletni strani novomeške občine. Morda jih je res toliko, a glede na prostornost trga ne pridejo do izraza, pa tudi sama postavitev ni prav nič posebna in domiselna.

Še bolj pa sem bila presenečena, da letos ni niti ene same samcate lučke na delu Rozmanove ulice, ki je vhod na osrednji mestni trg, o pustem Novem trgu pa je sploh škoda izgubljati besede. Tudi Julijin most je neokrašen.

Očitno bom morala večkrat na Paho nad Otočcem, kjer je Aleš Goleš znova poskrbel za pravo decembrsko pravljico,« je bila kritična Novomeščanka, ki pa jo ob vsem tem veseli to, da so poskrbeli za pester program in drugo ponudbo, kot se spodobi za ta čas.

M. K.