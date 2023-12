20. Jubilejna razstava krasi prostore novomeškega Rdečega križa

20.12.2023 | 11:00

Skupina umetnikov Likovne sekcije Jutro in predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar

Pevska skupina DU Mirna Peč Čebelice

Obiskovalci odprtja

Novo mesto - V prostorih Območnega združenja RKS Novo mesto na Ulici Slavka Gruma 54a so včeraj odprli razstavo slik Društva upokojencev Novo mesto, likovne sekcije Jutro z naslovom Jutranja prebujanja. »Razstava je v prostorih RK že dvajseta po vrsti, odkar smo od leta 2011 na Ulici Slavka Gruma. Likovna sekcija Jutro razstavlja že tretjič,« je na odprtju poudarila predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar. Kulturni program so popestrile pevke DU Mirna Peč Čebelice.

Vodja likovne sekcije Jutro Karol Zagorc je povedal, da osvajanje likovnih tehnik, kritično likovno opazovanje, spoznavanje umetnosti in umetnostne zgodovine člane njihove skupine ustvarjalcev bogati. Likovna sekcija Jutro je bila pri Društvu upokojencev Novo mesto ustanovljena leta 2002, torej obstaja že 21. leto. V teh letih, od ustanovitve do danes, so »Jutrovci« z individualnim in organiziranim teoretičnim izobraževanjem in s praktičnim ustvarjalnim delom pridobili za ljubiteljske slikarje solidno znanje. Izkušnje in znanje so pridobivali na likovnih delavnicah, z ogledi umetniških del v galerijah doma in v tujini, na ex-temporih, na slikarskih kolonijah, predvsem pa z nenehnim delom. Svoja dela radi postavijo drugim na ogled.

Umetnine lepšajo prostor in lahko razvedrijo naše uporabnike, sporočajo iz novomeškega Rdečega križa in vabijo tudi drugi obiskovalci v njihovem delovnem času.

Razstavljena so likovna dela Liljane Čuček, Zdravka Červa, Tomaža Kocovana, Jelke Predovič, Irene Artač, Nevenke Gošnik, Romana Planka, Bože Jambrek, Darka Blažiča, Franca Urbančiča, Andreje Fifolt in Milke Kastelic.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto