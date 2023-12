FOTO: Prenovljena Lekarna Trnje uradno odprta

Brežice - V ponedeljek so uradno odprli prenovljeno Lekarno Brežice, enota Trnje, ki na lokaciji Trdinova ulica 1 deluje že 20 let. Za naložbo je Lekarna Brežice zagotovila 800.000 evrov brez DDV.

Prenova je, kot so sporočili z brežiške občine, potekala v sklopu največjega investicijskega cikla Javnega zavoda Lekarna Brežice, ki zajema poleg prenove in razširitve prostorov lekarne v Trnju tudi gradnjo novih prostorov Lekarne Brežice, ki ob dozidavi Zdravstvenega doma (ZD) Brežice že intenzivno poteka.

Direktorica Javnega zavoda Lekarne Brežice mag. Biserka Jarabek Marčetič se je v svojem nagovoru zahvalila zaposlenim, županu Ivanu Molanu s sodelavci, poslovnim partnerjem ter sosedom, ki so bili razumevajoči ob morebitnem hrupu, ki je nastajal v času prenove. Povedala je tudi, da so novi prostori velika pridobitev tako za uporabnike kot tudi zaposlene. Z odkupom dodatnega prostora je lekarna prostornejša in svetlejša, uporabnikom prijaznejša in dostopnejša, razporeditev prostorov pa je racionalnejša. Prenovljena enota lekarne je bogatejša tudi za popolnoma avtomatizirano skladišče zdravil, ki omogoča učinkovitejše delo.

Zbrane je na dogodku pozdravil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je izpostavil pomen dostopnosti in še boljše kakovosti lekarniške dejavnosti v občini. Pohvalil je gospodarno ravnanje Javnega zavoda Lekarna Brežice, ki je v vseh letih delovanja skrbno ravnal s presežki, in jih sedaj vložil v obnovo lekarne v Trnju in glavne lekarne pri Zdravstvenem domu Brežice.

Dogodka se je udeležila tudi predsednica Lekarniške zbornice mag. Darja Potočnik Benčič, ki je čestitala direktorici ob pomembni pridobitvi in zaželela prijetno ter uspešno delovanje tudi v prihodnje.

Za glasbeno popestritev ob slavnostnem dogodku sta poskrbeli učenki Glasbene šole Brežice Taja Sotlšek in Alja Javornik na flavti ob spremljavi profesorja Nika Ogorevca na harmoniki in pod mentorstvom prof. Adriane Stažić. Program je povezovala Anja Urek.

O zgodovini brežiške lekarne

Zgodovinski viri pričajo, sporočajo z Občine Brežice, da začetki prve brežiške lekarne segajo v drugi polovici 17. stoletja, v frančiškanskem samostanu. Leta 1786 pa je upravnik državne lekarne v Slovenski Bistrici zaprosil okrožni urad Celje za dovoljenje, da v Brežicah postavi lekarno. To dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti je pridobil v hiši št. 15. Lekarna je v tej stavbi, ki sodi med najlepše ohranjene stare hiše v Brežicah, ostala vse do leta 1977. Od januarja 1977. leta naprej se lekarniška dejavnost opravlja na novi lokaciji na Černelčevi cesti, v novozgrajeni stavbi zdravstvenega doma Brežice v neposredni bližini bolnišnice. Konec leta 1995 je Javni zavod Lekarna Brežice odprl lekarniško podružnico v Termah Čatež, aprila 1996 pa še lekarniško podružnico na Bizeljskem. Nato se je leta 2003 obstoječi lekarni pri Zdravstvenem domu pridružila še Lekarna Trnje na Trdinovi ulici 1.

