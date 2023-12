Godba navdušila na božično-novoletnem koncertu

20.12.2023 | 09:00

Sevnica - Godba Sevnica je v soboto na tradicionalnem božično-novoletnem večeru v sevniškem športnem domu spet navdušila polno dvorano, tokrat s svetovno znanimi muzikali. Zasluge za to ima poleg godbenikov tudi odlična mlada pevka Zala Smolnikar - Záli, ki se je že izkazala kot performerka in igralka, v Sevnici pa tudi kot vrhunska pevka skladb iz muzikalov.

Pred bližnjimi prazniki so množici obiskovalcev koncerta čestitali predsednik sevniške godbe Toni Grilc, župan Srečko Ocvirk in dirigent Matic Nejc Kreča. Ta je skupaj z Grilcem s priložnostnim darilom izrazil dobrodošlico štirim novincem v godbi in se zahvalil godbenikom, ki so prihajali na vaje, ne le ob petkih, ampak tudi ob sobotah in včasih celo katero nedeljo. Posebej je omenil Igorja Pasqualeja, ki že 45 igra v godbi, in jubilanta Antona Hohkrauta, ki je bil tokat med občinstvom.

Kot že kar nepogrešljiva moderatorka tega koncerta se je spet izkazala Tanja Urek.

P. P.