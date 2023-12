Upokojencem bo nakazan zimski letni dodatek

20.12.2023 | 08:10

Upokojencem bo danes nakazan zimski letni dodatek. Znašal bo 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija in se je gibal v razponu od 145 do 455 evrov. Tisti z višjo pokojnino so prejeli nižji dodatek, tisti z manjšo pokojnino pa višjega.

Tistim, ki so junija prejeli 145 evrov dodatka, bo pripadal zimski dodatek v višini 58 evrov, tisti, ki so prejeli 205 evrov, bodo dobili 82 evrov zimskega dodatka, tisti, ki so prejeli 255 evrov, pa 102 evra. Kdor je bil junija upravičen do 315 evrov, bo danes dobil 126 evrov, kdor pa je bil junija upravičen do 455 evrov, bo danes dobil 182 evrov, so navedli na pokojninskem zavodu.

Upravičencem, ki jim bo pravica do osnovnega prejemka in letnega dodatka za leto 2023 priznana kasneje, bo zimski letni dodatek izplačan ob izplačilu pokojnin za april 2024.

Od zimskega letnega dodatka se ne bo obračunal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zimski letni dodatek je rubljiv in obdavčljiv prejemek. Od njega bo obračunana akontacija dohodnine tako kot pri letnem dodatku.

Zimski letni dodatek bo po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nakazan 648.321 prejemnikov pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

STA; M. K.