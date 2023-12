Na železniškem prehodu zletel v jarek; sredi AC pustil kombi s 16. tujci in pobegnil

20.12.2023 | 09:50

Sinoči okoli 22.30 se je zgodila prometna nesreča v Gornjem Brezovem na območju PP Sevnica. Policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz smeri Sevnice proti Dolnjem Brezovem. V Gornjem Brezovem je na prehodu ceste čez železniške tire zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegi vozil

Policisti PP Brežice so med kontrolo prometa v Dolenji Pirošici ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, nezavarovan in tehnično nepopoln avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o voznikih, Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.100 evrov.

Na mejni prehod Obrežje je nekaj pred 14. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes AMG slovaških registrskih oznak. Kršitelj je pred zaključkom policijskega postopka speljal in z veliko hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Čatežu. Policisti so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 26-letnega državljana Slovenije, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, uporabljal je ponarejeno dovoljenje. Avtomobil so mu zasegli in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti PP Krško so nekaj po 19. uri v Drnovem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Ugotovili so, da 24-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran, nezavarovan in tehnično nepopoln avtomobil. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,40 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti prijeli tatove

Policisti PP Sevnica so dopoldne v prodajalni v Boštanju prijeli štiri tatove, ki so iz prodajalne poskušali ukrasti več izdelkov. Storilci so predmete skrivali v podloge oblačil in žepe in brez plačila poskušali pobegniti. Ukradene predmete so jim zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljenca, stara 22 in 25 let, in osumljenki, stari 19 in 24 let, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomil, a ničesar odnesel

Na Kandijski cesti v Novem mestu je v ponedeljek med 10. in 19. uro nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V kombiju prevažal 16 tujcev

Na avtocesti v smeri proti Ljubljani so policisti okoli 22.30 ustavljali voznika kombija Mercedes vito slovenskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo po prehitevalnem pasu, potem pa nenadoma ustavil, preskočil ograjo in peš pobegnil. Policisti ga še iščejo. V kombiju je prevažal 16 državljanov Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Loče, Mihalovec, Župelevec, Nova vas pri Mokricah, Jereslavec)prijeli 52 državljanov Sirije, 44 Maroka, osem Turčije, po dva državljana Iraka, Afganistana, Šrilanke in Pakistana in državljana Tunizije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Butoraj, Vinica, Žuniči, Miliči, Kvasica) so prijeli 27 državljanov Sirije in devet državljanov Afganistana in na območju PP Metlika (Rosalnice, Drašiči, Krmačina, Kamenica) 26 državljanov Sirije in tri iz Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 81 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 251 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje in sprožitve signalno varnostne naprave.

