Nuklearka zaradi oktobrskega izrednega remonta ob dobro desetino letne proizvodnje

19.12.2023 | 17:50

Gorazd Pfeifer danes pred novinarji

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) zaradi oktobra ugotovljenih odstopanj na cevovodu priključnega sistema in izrednega remonta letos pričakujejo približno desetino nižjo proizvodnjo električne energije, kot so načrtovali.

V začetku oktobra je prišlo do puščanja cevovoda priključnega sistema, zaradi česar so elektrarno preventivno ustavili. Po popravilu je bila znova v omrežju 17. novembra. Zaradi tega izrednega remonta so načrtovano proizvodnjo v letošnjem letu ocenili na 5,33 TWh, kar je bilo 11 odstotkov manj od prvotnega načrta.

V Neku je bilo letos do vključno danes do okoli 14. ure proizvedene nekaj več kot 5,37 TWh elektrike, kažejo podatki s spletne strani elektrarne. Lani, ko so izvedli redni remont, ki je trajal 38 dni, je bilo glede na letno poročilo 2022 v vsem letu proizvedene 5,31 TWh elektrike.

Kot je danes na novinarski konferenci v Krškem ocenil predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer, so izredni remont, katerega neposredni stroški so znašali 13,8 milijona evrov, izvedli kakovostno in v "izjemno kratkem času". Pri tem se je kot dobro pokazalo ohranjanje in nadgrajevanje stalne povezave z izvirnim dobaviteljem opreme, to je družbo Westinghouse.

Odziv njihovih ekip je bil po njegovih besedah takojšen in izjemen v vseh fazah priprave in izvedbe sanacije. Neprecenljiva je bila tudi dobra povezanost z domačimi strokovnjaki in lokalnimi podjetji. Med izrednim remontom sta se vnovič potrdili visoka strokovnost in zavzetost zaposlenih. Na visoki ravni pa je bila tudi podpora vseh zunanjih deležnikov, je dodal.

Nuklearka je sicer v prvih treh četrtletjih presegla načrtovano proizvodnjo za 42 gigavatnih ur. Kot poudarjajo, je elektrarna zanesljivost obratovanja ohranila tudi med poletnimi vodnimi ujmami.

Nek je s strokovnim vodenjem, dobrim vzdrževanjem in stalnim posodabljanjem zadostil vsem pogojem in pravnim zahtevam za dolgoročno obratovanje - pristojno ministrstvo mu je januarja izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja s 40 na 60 let.

V Neku so avgusta končali prvo kampanjo prestavitve izrabljenega goriva v suho skladišče in s tem izpolnili zahteve iz odločbe Uprave RS za jedrsko varnost o izvedbi programa varnostne nadgradnje. Uprava je v začetku decembra tudi z odločbo potrdila opravljeni tretji občasni varnostni pregled Neka.

Predsednik uprave Neka je povedal, da imajo potrjena gospodarski načrt in dolgoročni načrt naložb v tehnološko nadgradnjo elektrarne za prihodnje petletno obdobje.

Prihodnje leto naj bi proizvedli skupno 5,45 TWh električne energije. V Neku s približno 650 zaposlenimi se ob tem že pripravljajo na naslednji redni remont, ki se bo začel 1. aprila prihodnje leto.

Gorivo za naslednji gorivni cikel je sicer že v elektrarni, v Neku pa nadaljujejo politiko stalnih izboljšav opreme in sistemov, je med drugim povedal Pfeifer.

Član uprave Neka Sašo Medaković je poudaril varnostne vidike in doseganje tovrstnih visokih standardov v Neku. Pohvalil je tudi dobro sodelovanje s Pfeiferjem, ki je na mestu predsednika uprave Neka od aprila letos.

STA; M. K.

Foto: P.P

