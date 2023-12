Županja sprejela športnike z izjemnimi rezultati

19.12.2023 | 13:05

Fotografije: Občina Metlika

Metlika - Županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič je včeraj sprejela športnici in športnika iz občine Metlika, ki so v letošnjem letu dosegli izjemne rezultate v svojih športnih panogah.

Žan Černič je osvojil naslov svetovnega prvaka v junior bodybuildingu, Maja Guštin je osvojila naslov evropske prvakinje v twirlingu v disciplini solo, Zarja Kavčič pa je postala državna prvakinja v judu v kategoriji starejših deklic.

Županja jim je ob tej priložnosti osebno čestitala ob njihovih dosežkih in se jim zahvalila za pozitiven vzgled in navdih ter promocijo zdravega načina življenja v naši lokalni skupnosti, so sporočili z metliške občine. '''Občanke in občani občine Metlika so ponosni nanje in na njihov izjemni uspeh. Prepričani smo, da bodo z močno voljo, vztrajnostjo in zavzetostjo še naprej dosegali vrhunske rezultate,'' so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

