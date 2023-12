Tožilstvo v zvezi z eksplozijo v Melaminu želi sodno preiskavo

19.12.2023 | 12:00

12. maja 2022 (Foto: arhiv; Občina Kočevje)

Ljubljana/Kočevje - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je 6. decembra na sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo v povezavi z ugotavljanjem odgovornosti za eksplozijo v Melaminu maja lani. Sodišče o zahtevi še ni odločilo.

Sodno preiskavo tožilstvo zahteva zoper pet fizičnih in eno pravno osebo. Osumljene so kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

Februarja letos je sicer policija v zvezi z nesrečo ovadila štiri fizične in eno pravno osebo. Očitala jim je storitev kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti. Med ovadenimi naj bi bil tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Do nesreče v Melaminu je prišlo 12. maja 2022, ob 8.37, ko so v Melamin pripeljali surovino dietilentriamin in jo iz cisterne tovornjaka začeli napačno prečrpavati v Melaminov rezervoar z epiklorohidrinom. Sledila je huda eksplozija, v kateri je umrlo sedem ljudi, med njimi pet takoj, dva pozneje v bolnišnici. Po grobih ocenah je nastalo za več kot 37 milijonov evrov škode.

Razloge za nesrečo je poleg policije ugotavljala tudi posebna delovna skupina ministrstva za okolje. Ugotovila je, da so v Melaminu v preteklosti pomanjkljivo ocenjevali nevarnost večjih nesreč, napaka naj bi bilo tudi to, da pred prečrpavanjem nevarnih snovi niso opravljali analiz, s katerimi bi potrdili njihovo pristnost.

Na splošno so preiskovalci nesrečo delno pripisali človeškemu faktorju, delno pa neustreznim notranjim protokolom v Melaminu.

V podjetju so do zdaj po Štefaničevih besedah obnovili 70 odstotkov nekdanje proizvodnje, preostalo pa naj bi zagnali do jeseni prihodnjega leta. Dela proizvodnje, ki vključuje epiklorhidrin, pa na trenutni lokaciji ne nameravajo več obnoviti.

Nasploh si želijo celotno proizvodnjo iz strnjenega naselja v Kočevju preselili na obrobje občine. V ta namen je v pripravi dopolnitev študije, v okviru katere proučujejo možne lokacije. Dopolnitev bo po Štefaničevih besedah končana v začetku prihodnjega leta, javnosti pa jo bodo predstavili enkrat v prvih treh mesecih leta.

STA; M. K.