80 let Termoelektrarne Brestanica

19.12.2023 | 11:00

Generalni direktor GEN energije Dejan Paravan je direktorju TEB Tomislavu Malgaju podelil zahvalno plaketo. (Fotografiji: teb.si)

Krški župan Janez Kerin

Brestanica - Termoelektrarna Brestanica (TEB) v letošnjem letu praznuje 80 let delovanja. Junija 2023 je namreč minilo 80 let, od kar se je v TEB zavrtel prvi agregat.



Kot so ob tem zapisali na spletni strani termoelektrarne, začetek TEB sega v leto 1939 s pričetkom gradnje prvega agregata na osnovi premogovne tehnologije. Prve kW električne energije je elektrarna oddala v omrežje junija 1943. Leta 1961 je dodala drugi parni agregat, vendar se je v sedemdesetih letih zaradi krize pri oskrbi s premogom odločila za prehod na plinsko tehnologijo. S postavitvijo treh plinskih turbin moči 3 x 23 MW je postala prilagodljiva enota v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Naslednji ključni mejnik je leto 2000, ko sta začeli obratovati dve plinski turbini moči 2 x 114 MW. Zadnjo prelomnico pa predstavlja izgradnja nadomestnih plinskih blokov PB6-7 med leti 2016-2021, ki bosta postopoma zamenjala starejše tri bloke iz leta 1974. Trenutna skupna moč vseh sedmih plinskih blokov je 406 MW in ima TEB v danem trenutku večjo moč od slovenskega dela NEK.



Ob obletnici so pred dnevi pripravili slovesno prireditev v prostorih elektrarne, v strojnici parnih turbin. Na dogodek so poleg poslovnih partnerjev povabili tudi župana Mestne občine Krško Janeza Kerina in državnega sekretarja za nacionalni jedrski program v Kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja. Direktor TEB Tomislav Malgaj je v svojem nagovoru poleg zgodovinskih mejnikov poudaril pomen in vlogo elektrarne pri zagotavljanju stabilnosti oskrbe z elektriko. Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan pa je med drugim poudaril, da se je TEB izkazala kot stabilen gradnik elektroenergetskega sistema ter predstavil vizijo Skupine GEN in vlogo TEB kot ponudnika sistemskih storitev tudi v prihodnje, ob hkratnem usmerjanju v razvoj novih tehnologij in obnovljivih virov energije.

M. K.