V eksploziji plinske jeklenke poškodovana dva, 50 tisočakov škode; voznik tovornjaka s skoraj dvema promiloma alkohola

19.12.2023 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 18. ure je, kot smo že poročali, zaradi eksplozije plinske jeklenke zagorelo v stanovanjski hiši v Šmarjeških Toplicah. Požar so gasilci omejili in pogasili, dve osebi, stari 45 in 76 let, so zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico. V požaru je nastalo okoli 50.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je 76-letni moški pri popravilu uporabljal plinsko jeklenko z gorilnikom. Zaradi dotrajanosti cevi, ki je povezovala jeklenko in gorilnik, je prišlo do eksplozije in požara.

Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Voznik tovornega vozila z 1,8 promila alkohola

Policisti PP Trebnje so na cesti med Trebnjim in Novim mestom nekaj pred 13. uro opazili voznika tovornega vozila, ki je vozil nezanesljivo, vijugal je po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Kršitelja so ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je vožnjo proti Dolenjim Ponikvam, kjer je le ustavil. 22-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan zapeljal v potok

40-letnik se je z avtom pijan prevrnil v potok. (Foto: PGD Sevnica)

Sevniški policisti so bili okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Vrha pri Boštanju. Ugotovili so, da je 40-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine - proti večeru pridejo na plano



Na Volčičevi ulici v Novem mestu je med 15. 12. in 18. 12. nekdo skozi vrata terase in okno poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je med 15. 12. in 18. 12. neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel kosilnico na nitko in dva puhalnika listja. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2.700 evrov škode.

V noči na ponedeljek je v Vrhovski vasi na območju Brežic nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel posodo z okoli 230 kg mesa.

S strehe objekta v Novem mestu je med 12. 12. in 18. 12. nekdo potrgal bakrene odtočne cevi in povzročil za okoli 200 evrov škode.

Na Finžgarjevi ulici v Novem mestu je včeraj med 5. in 18.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 1.500 evrov.

V jesenskem in zimskem času policija, kot smo že opozarjali, obravnava več vlomov v poznih popoldanskih in večernih urah, in praviloma takrat, ko stanovalcev ni doma. Storilci objekte in navade stanovalcev opazujejo, izkoristijo tudi krajšo odsotnost (odhod na sprehod, v trgovino ...) in vlomijo v hišo. Iz hiš kradejo predvsem denar in nakit.

Izkušnje kažejo, da so manj verjetni vlomi v hiše, kjer imajo nameščene alarmne naprave in video nadzor. Pomembno je tudi upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, da ob odhodu od doma zaklepate vsa vrata in zapirate okna, ključev pa ne puščajte na tako imenovanih skritih mestih – v nabiralnikih, pod posodami za rože, pod predpražniki in podobno. Tudi ko od doma odidete le za krajši čas, v hiši pustite prižgano luč ali televizijski sprejemnik, svetuje policija, ki tudi poziva, da jo ljudje obveščajo v vseh primerih, ko opazijo sumljiva vozila in osebe, ki si ogledujejo hiše.

Če pa ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte in ne hodite po stanovanju, ampak takoj pokličite policiste na številko 113. Ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Grški državljan pod vplivom drog čez mejo prevažal več migrantov

Policisti so včeraj okoli 17. ure na mejnem prehodu Obrežje na vstopu v Slovenijo opazili voznika, ki na kontrolni točki ni ustavil. Policisti so ga ujeli in ugotovili, da je državljan Grčije vozil pod vplivom prepovedanih drog in prevažal sedem državljanov Iraka, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Ugotovili so, da je osebni avtomobil poljski registrskih oznak vozil 43-letni državljan Grčije, ki je imel ponarejeno vozniško dovoljenje. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina in amfetaminov.

V bližini so izsledili in prijeli sedem državljanov Iraka, ki jih je 43-letnik izpustil iz vozila, predenj so ga ustavili policisti. Policisti so vozniku odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Obrežje, Loče, Slovenska vas) prijeli 57 državljanov Afganistana, 47 Maroka, 29 Sirije, po dva državljana Iraka, Bangladeša, Pakistana in Rusije in državljana Turčije. Na območju PP Krško (Drnovo) so prijeli 20 državljanov Sirije in osem državljanov Maroka, na območju PP Metlika (Rosalnice) sedem državljanov Sirije in štiri državljane Maroka in na območju PP Črnomelj (Preloka, Drenovec) osem državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 101 nujnem primeru in na številko 113 prejeli 269 klicev. Obravnavali so 20 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru. V Brežicah so osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.