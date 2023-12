Eksplodiral plin - hiša zagorela, dva poškodovana; na streho in v potok (foto)

19.12.2023 | 07:00

Pri Vrhu pri Boštanju je osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho v potok. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 18.07 je v Šmarjeških Toplicah prišlo do eksplozije plina in posledično do požara stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pogasili požar, prostore pregledali s termo kamero ter jih prezračili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Na streho in v potok

Ob 17.30 je pri Vrhu pri Boštanju, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, namestili vpojna sredstva in s tem preprečili onesnaženje potoka ter nudili pomoč policiji. Poškodovanih ni bilo.

Tudi davi nesreča

Davi ob 5.45 sta v naselju Stolovnik, občina Krško, trčili osebni vozili, poškodovani sta dve osebi. Posredujejo gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško.

S ceste ob drevo

Ob 10.26 je v naselju Gradež, občina Velike Lašče, voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s cestišča, se prevrnil na bok in obstal naslonjen na drevo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in nudili pomoč policistom in delavcem avto vleke pri postavitvi vozila nazaj na kolesa. Oseba, ki je bila v času dogodka v vozilu, se je iz vozila rešila sama, zaradi poškodb pa so jo prevzeli reševalci NMP, poroča center za obveščanje.

Poškodovan hidrant

Ob 16.19 je na Borštnikovi ulici v Brežicah zaradi počene cevi iztekala voda pri hidrantu. Posredovali so gasilci PGD Brežice, ki zaprli ventil in preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHELJA VAS, na izvodu LEVO;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE SUN ROLLER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 1. POTOČNA VAS;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE 1996.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE, izvod 1. STEHANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Krško Labod, nizkonapetostno omrežje – Colner Kužnik med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Nuklearno naselje - nizkonapetostno omrežje Kremen med 08:00 in 14:30 uro.

M. K.