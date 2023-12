Občina Trebnje obnovila certifikat Mladim prijazna občina

19.12.2023 | 08:30

Podelitev certifikatov - trebanjska županja Mateja Povhe skrajno desno (Foto: Občina Trebnje)

Ljubljana/Trebnje - V Ljubljani so včeraj podelili certifikate Mladim prijazna občina, ki ga je letos prejelo ali podaljšalo devet občin. Certifikat so prvič pridobile občine Divača, Dravograd, Hrastnik, Kobilje in Logatec. Prvič so ga obnovile Brda, Hajdina, Trebnje in Vojnik. Skupno je tako v Sloveniji nosilk certifikata 49, je pojasnil vodja programa Tadej Kobal.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je v nagovoru županom dejal, da je vsak mlad človek, ki mu omogočijo boljše pogoje za bivanje v domači skupnosti in ga zadržijo doma, prava mala zmaga, sploh na periferiji.

Poudaril je še, da župani med svojim mandatom pogosto večjo pozornost namenijo projektom, s katerimi se lahko ob koncu mandata pohvalijo, kot je na primer ureditev pločnikov, cest, javne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda. Pri tem je izpostavil, da so mehki projekti, katerih rezultate je težje pokazati, vseeno ključni za nadaljnji razvoj skupnosti.

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je medtem v slavnostnem nagovoru poudaril možnost izboljšanja sistema lokalne samouprave s formiranjem regij oziroma drugega nivoja lokalne samouprave. Regije oziroma pokrajine bi lahko po njegovih besedah nase prevzele naloge, ki jih tako država kot manjše občine ne zmorejo več optimalno opravljati. Pri tem je med drugim izpostavil prostorsko načrtovanje, umeščanje v prostor, izdajo gradbenih dovoljenj, zbiranje odpadkov in urejanje vodotokov.

"Decentralizacija, s katero bi za centre poleg Ljubljane postavili tudi ostale regijske centre, bi pomenila tudi dolgoročno rešitev gneče na avtocestah, preobremenjenost cest do Ljubljane in manjšo obremenjenost do ljudi in okolja, je pa tudi pot do razogljičenja," je še dejal.

Mladim prijazna občina je sicer program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvaja že od leta 2012. Ob deseti obletnici izvajanja je tedanji predsednik republike Borut Pahor programu podelil zahvalo za spodbujanje mladinskih politik in skupnih projektov med mladimi in občino.

Namen certificiranja občin je mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj ter nadgrajevanje tistih občin, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi.

STA; M. K.