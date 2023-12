Stoletnica Tončka Ivanež - Še zaigra na orglice

19.12.2023 | 14:00

100-letnica Tončka Ivanež se je razveselila šopka iz »njenega« podjetja Krka. (Foto: L. M.)

Slavljenka z družino: hčerko Jožico (na levi) in njenim možem Radivojem ter vnukoma Markom in Sanjo. Razveseljujeta jo že tudi pravnukinji Mila in Nika. (Foto: osebni arhiv)

Novo mesto - Te dni pri Antoniji Ivanež v Novem mestu pogosto zazvoni pri vratih. Kar vrstijo se obiski, saj ji mnogi želijo čestitati za visok življenjski jubilej – 100 let! Tončka, kot ji vsi rečejo, je 3. decembra, na dan rojstva našega velikega pesnika Franceta Prešerna, postala stoletnica in hčerka Jožica, ki pri kateri slavljenka živi, si mora kar zapisovati v beležko, kdaj kdo pride.

Tončka je prav vseh iz srca vesela in nič ji ni težko z vsakim prisrčno poklepetati, povedati svojo življenjsko zgodbo in ugibati o receptu za tako dolgo življenje.

»Nisem si mislila kaj takega, da bom tako dolgo na svetu, kar zgodilo se je. Sem pa zelo hvaležna za tako starost in za vse dobro, kar se mi je zgodilo,« pravi stoletnica, ki se še neverjetno dobro drži. Večjih zdravstvenih težav nima, čeprav ima nekaj tablet kot vsi starostniki in pri hoji si malce pomaga s palico. Sicer pa je še neverjetno bistra, korajžna, vesela in zgovorna.

L. Markelj