Varuhovi kotički v Beli krajini; tudi o romski problematiki in ''težavnem sobivanju''

18.12.2023 | 19:00

Metlika/Semič/Črnomelj - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v upravah treh belokranjskih občin, v Metliki, Semiču in Črnomlju, danes odprl varuhove kotičke. Z vodstvi omenjenih belokranjskih občin se je tudi na kratko pogovoril o izzivih v občinah, so potrdili na občinah v Metliki, Semiču in Črnomlju.

Varuhov kotiček je opremljen s stojalom, na katerem so občanom na voljo koristne informacije o delu Varuha v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobud, so sporočili s črnomaljske občine. Varuhov kotiček se nahaja tudi na občinskih spletnih straneh.

Svetina je v Črnomlju poudaril, da je namen varuhovih kotičkov, pomagati prebivalcem v lokalnem okolju, če se bodo znašli v stiski ali pa bodo imeli težave pri iskanju odgovorov oz. pojasnil različnih ustanov ali organov.

Kot so zapisali pri Varuhu, želijo z omenjenimi kotički tudi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer ti živijo: "Tako se bomo še lažje približali prebivalkam in prebivalcem v lokalnem okolju in jim pomagali, če se bodo znašli v stiski, ali pa bodo imeli težave pri iskanju odgovorov oz. pojasnil različnih institucij ali organov."

Tudi o romski problematiki

Z županjo Občine Metlika Martino Legan Janžekovič, podžupanjo Anico Kopinič ter direktorico občinske uprave Tjašo Kump Murn se je Varuh dotaknil tudi pobude županov in županj enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin za spremembo štirih zakonov za ureditev razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, ki jih je Državni zbor zavrnil.

Županja je opozorila na problematiko sobivanja romskega in večinskega prebivalstva ter vključevanja pripadnikov romske skupnosti v družbo. Poudarila je, da običaji in navade romske skupnosti ne opravičujejo nezakonitih dejanj. Občina se na tem področju trudi in si skupaj z lokalnimi javnimi zavodi prizadeva za izboljšanje situacije na vseh nivojih. Varuh ima tudi sam “nemalo informacij o težavnem sobivanju”, pri čemer je poudaril, da posebno varstvo, ki ga romski skupnosti podeljuje ustava, ne pomeni varstva pred sleherno odgovornostjo za protipravno ravnanje. Občine, ki se srečujejo s tovrstno problematiko, pričakujejo večjo proaktivnost države za ureditev razmer v lokalnih skupnostih, so bili tudi danes mnenja v Metliki.

