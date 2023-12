Policija: naredili bomo vse, da bodo zastoji čim manjši

18.12.2023 | 18:20

Bojan Tomc: »Letos so policisti Policijske uprave Novo mesto obravnavali 288 tihotapcev ljudi.«

Pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje danes dopoldne ni bilo zastojev, podobno je druge dni. Po novoletnih praznikih bo promet občutno večji, a policisti zagotavljajo, da bodo z načinom dela zastoje kar nabolj skrajšali.

Policisti nekatera vozila pregledajo temeljiteje. (Foto: M. L.)

Obrežje - Policijska uprava Novo mesto je na današnji novinarski konferenci na mejnem prehodu Obrežje predstavila nekatere številke o nezakonitih prehodih državne meje ter spregovorila o mejnem nadzoru ob letošnjih božično novoletnih praznikih.

Kot je povedal Bojan Tomc, vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski upravi Novo mesto, so policisti Policijske uprave Novo mesto letos prijeli pri nezakonitem prestopu državne meje 44.600 tujcev. V enakem lanskem obdobju je bilo je bilo takšnih tujcev 9.100.

»Od uvedbe mejne kontrole 21. oktobra smo na mejnih prehodih zavrnili vstop 116 osebam. Največkrat so bile osebe zavrnjene na mejnem prehodu Obrežje, ker niso imele ustreznega dokumenta za prestop državne meje, oziroma niso imele potrebnega vizuma za vstop v schengenski prostor,« je povedal Tomc.

Letos so policisti Policijske uprave Novo mesto obravnavali 288 tihotapcev ljudi. Tihotapci so bili najpogosteje iz Ukrajine, Romunije, Moldavije, Srbije, Bosne in Hrvaške, iz Slovenije jih je bilo samo šest.

Od uvedbe mejne kontrole je 1.036 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop, v prvem srečanju s policistom izrazili namero za prošnjo za mednarodno zaščito. V teh primerih so policisti morali izvesti nadaljnje postopke in jih odpeljati v azilni dom v Ljubljano oziroma Logatec.

V prihajajočih praznikih se bo tudi letos povečal promet na mejnih prehodih. »Na izstopu ne pričakujemo zastojev, ker načeloma pri izstopu iz države ne izvajamo mejne kontrole. Mejni nadzor izvajamo ob vstopu v državo, vendar to delamo bistveno drugače, kot smo pred vstopom Hrvaške v schengensko območje,« je povedal Tomc. Ne kontrolirajo vseh potnikov in vseh vozil. Policisti izvajajo mejni nadzor na podlagi lastnih ocen tveganja. Mejni nadzor izvajajo ciljno. »Pri tistih, ki so nam po določenih segmentih, recimo temu sumljivi, se odločimo za mejni nadzor,« je povedal Tomc, ki pravi, da bodo po praznikih, ko se bo večina potnikov, ki bodo izstopali iz Slovenije pred prazniki, vračala v evropske države, za večjo pretočnost prometa poskrbeli z dodatnim kadrom in s prilagajanjem ukrepov.

M. L.

