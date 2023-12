Pijani voznik zbil tri pešce, tudi otroka v vozičku

18.12.2023 | 14:10

Včeraj nekaj po 15.30 se je zgodila prometna nesreča v Sadinji vasi pri Dvoru, kjer je voznik osebnega avtomobila zbil tri pešce in pobegnil. Policisti so ga nemudoma začeli iskati in ga na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovitev tudi prijeli. Ugotovili so, da gre za 66-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola.

66-letnik je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v 26-letno peško in 28-letnega pešca, ki je pred sabo potiskal voziček z otrokom. Vsi so se v nesreči lažje poškodovali, oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je voznik pred tem povzročil še eno nesrečo s pobegom, ko je v Mačkovcu pri Dvoru izgubil oblast nad vozilom, trčil v hidrant in nadaljeval z vožnjo.

Okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo, zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Še več pijanih povzročilo nesreče

V soboto nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča v Zdolah na območju Krškega. Policisti so ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilo, zapeljal s ceste in trčil v stopnišče stanovanjske hiše. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V soboto okoli 22. ure je na območju Puščave voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. 35-letni voznik, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj pred 6. uro obveščeni o prometni nesreči v naselju Log, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v vrata stanovanjske hiše. 34-letnik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Poškodoval se ni, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V noči na nedeljo pa je na območju Stražnjega vrha (PP Črnomelj) voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo stanovanjske hiše in pobegnil. Policisti so 45-letnega pobeglega voznika izsledili. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,21 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Kriv voznik tovornjaka

V petek ob 11. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika tovornega vozila in voznika osebnega avtomobila v naselju Gombišče. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 43-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Žužemberka proti Malim Dolam. V naselju Gombišče je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 50-letni voznik. Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila so oskrbeli v zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovana voznica

V petek nekaj pred 19. uro so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 15.30 na cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom. 61-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prekratke varnostne razdalje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 29-letne voznice, ki je vozila pred njim. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Zadrogiran po avtocesti

Policisti PP Trebnje so v petek nekaj pred 22. uro med kontrolo prometa na izvozu z avtoceste zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel corsa hrvaških registrskih oznak. 28-letnemu vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preizkus, ki je bil pozitiven na prepovedano drogo konopljo. Kršitelju, ki je opravljanje strokovnega pregleda odklonil, so odvzeli prostost in ga pridržali. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Nasilje v družini - dvakrat

Policisti PP Novo mesto so v petek zvečer posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. 53-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je ob prihodu domov kričal, razgrajal in razbijal inventar, v zadnjem obdobju pa naj bi izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Izrekli so mu prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. Okoliščine še preverjajo, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja so v soboto popoldne posredovali tudi črnomaljski policisti. Ppijan 36-letni nasilnež je izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtev je žalil, z njo grdo ravnal in jo pretepal ob prisotnosti štirih otrok. Zaščitili so žrtve in nasilnežu prepovedali približevanje. O ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 36-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Serija vlomov in tatvin

V noči na petek je na delovišču na Šmihelski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v zabojnik in ukradel več kosov orodja. Z vlomom in tatvino je povzročil za več kot 2.000 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Šentlovrencu je 15. 12. med 15. in 22.30 nekdo skozi vrata vlomil v avtomobil in iz predala vrat izmaknil torbico z denarjem, dokumenti, bančnimi karticami in ključi. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 3.000 evrov.

V Bukošku na območju Brežic je v soboto dopoldne nekdo iz odprtega prtljažnika osebnega avtomobila ukradel motorno žago in lastnika oškodoval za 1.100 evrov.

V Globčicah na območju Brežic je v soboto med 16. in 18. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit.

V soboto med 15.30 in 19.30 je v kraju Češnjevek na območju PP Trebnje neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata na terasi vlomil v hišo. Našel in ukradel je denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.200 evrov škode.

V Gornjem Suhorju pri Vinici je v soboto med 17.30 in 20.30, ko so bili stanovalci odsotni, nekdo skozi balkonska vrata vlomil v hišo, ukradel je zlat nakit. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za več kot 5.000 evrov.

V noči na nedeljo je na Ragovski ulici v Novem mestu nekdo vlomil v klet in garažo stanovanjske hiše. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na območju Vrhovske vasi (PP Brežice) so v noči na nedeljo neznanci vlomili v sedem počitniških hiš. Po prvih ugotovitvah iz šestih objektov niso ničesar odnesli, iz ene počitniške hiše pa so ukradli prehrambene izdelke.

Sinoči nekaj po 18. uri so neznanci vlomili v dve prodajalni v trgovskem centru v Novem mestu in ukradli več izdelkov. Policisti in kriminalisti okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev.

S ponarejenim vozniškim dovoljenjem na mejo



Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da ima 26-letni državljan Bolgarije ponarejeno vozniško dovoljenje Velike Britanije. Avtomobil so mu zasegli, moškemu odvzeli prostost in ga z obdolžilnim predlogom privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Z migranti v avtu trčil v drevo

V noči na petek so policisti pri Žuničih ustavljali osebni avtomobil znamke BMW latvijskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti Vinici, kjer je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznika, ki je poskušal peš pobegniti, so policisti ujeli in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da gre za 29-letnega državljana Kazahstana, ki je v vozilu prevažal štiri državljane Sirije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Na mejni prehod Rigonce je v soboto popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Cupra nemških registrskih oznak. Kršitelj na mejnem prehodu ni ustavil, ampak je pospešil hitrost in nadaljeval vožnjo proti Brežicam. Na Griču je avtomobil ustavil. Policisti so ugotovili, da gre za 23-letnega državljana Nemčije, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu je prevažal šest državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanu Kazahstana in državljanu Nemčije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila. S kazenskima ovadbama ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 15. 12. in 18. 12. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Trnje, Mali Obrež, Župelevec, Čatež ob Savi, Rakovec, Kapele, Mihalovec, Brežice, Nova vas pri Mokricah) prijeli 88 državljanov Afganistana, 74 Sirije, 74 Maroka, 12 Rusije, sedem Turčije, šest Pakistana, štiri državljane Indije, tri državljane Nepala in Iraka, dva državljana Bangladeša ter Alžirije in državljana Tunizije. Na območju PP Metlika (Drašiči, Metlika, Božakovo, Krmačina) so prijeli 91 državljanov Sirije in tri državljane Egipta in na območju PP Krško (Libna) sedem državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 15. 12. in 18. 12. posredovali v 239 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 739 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 27 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 33-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.