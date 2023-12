V DSO do varnostne kamere, gasilci do defibrilatorja in opreme

V DSO Metlika bodo kupili kamere za preprečevanje vandalizma. (Foto: arhiv DL)

V Zavarovalnici Triglav so v sklopu tradicionalne novoletne akcije »Za boljši jutri« že desetič zapored podprli preventivne projekte po vsej Sloveniji. V okviru novomeške območne enote so del svojih sredstev podarili tudi Domu starejših občanov Metlika, kjer bodo namestili kamere za preprečevanje vandalizma in možnosti vloma, ter gasilskemu društvu Groblje za nov defibrilator. V krški območni enoti so podprli nakup sodobne opreme poklicnih gasilcev.

V Domu starejših občanov Metlika želijo z namestitvijo kamer za preprečevanje vandalizma in možnosti vloma izboljšati varnost v domu in okolici. Prostovoljno gasilsko društvo Groblje pa bo s pomočjo sredstev akcije »Za boljši jutri« v okviru novomeške območne enote Zavarovalnice Triglav kupilo nov defibrilator, ki bo doprinesel k večji varnosti prebivalcev Grobljega pri Šentjerneju in okoliških vasi. Defibrilator, ki bo nameščen na gasilskem domu, bo namreč omogočal hitrejši odziv in izboljšal možnost preživetja v primeru zastoja srca v tamkajšnjem okolišu.

V Poklicni gasilski enoti Krško se lahko veselijo sodobne osebne zaščitne opreme gasilcev, ki bo omogočala njihovo večjo operativno sposobnost pri zahtevnih intervencijah in tako izboljšala požarno varnost na območju Mestne občine Krško.

Podprli že več kot 250 preventivnih projektov

Tradicionalna akcija »Za boljši jutri« pod okriljem Zavarovalnice Triglav poteka deseto leto zapored, z njo pa so doslej podprli več kot 250 preventivnih projektov na področju zdravstva, socialnega varstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti, od tega letos 25.

