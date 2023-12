Božične in praznične pesmi ogrele srca zbranih v Slapih

18.12.2023 | 12:00

MePZ PGD Zbure deluje že 17 let, v njem pa prepeva 18 pevcev. Vodi jih Aleksandar Barič Vovk (na desni).

Slapi - Že tradicionalno je Mešani pevski zbor PGD Zbure na tretjo adventno nedeljo povabil na letni koncert v cerkev Karmelske matere božje v Slapih. To se je zgodilo že sedemnajstič in obiskovalci tudi tokrat niso bili razočarani.

Pred cerkvico jih je pričakalo pravljično vzdušje z umetelno narejenimi in razporejenimi svečami, delo izpod rok pevke Mije Klobučar. Prazničen pa je bil tudi koncert z naslovom Adventni je čas. Domači zbor, ki deluje že 17 let, vodi pa ga Aleksandra Barič Vovk, je zapel nekaj tradicionalnih pesmi, primernih za ta čas, ki so jih ljudje že vzeli za svoje, nekaj pa je bilo tudi novih. Živa Novak se je predstavila na klavirju, prav tako je spremljala mešani pevski zbor PGD Zbure pri dveh pesmih. Renata Lužar je debitirala kot solistka pri pesmi Na snežno noč.

Kot gost je nastopil moški pevski zbor Polšnik iz Občine Litije.

Zburski zbor je v goste povabil moški pevski zbor Polšnik iz Občine Litije. Pevci so pod taktirko Žige Torija zazveneli izjemno milozvočno in usklajeno.

Vsi nastopajoči so koncert zaključili s skupno pesmijo Dajte mi zlatih strun, pri kateri se je kot solistka izkazala Monika Abram. Nabito polna cerkev obiskovalcev je navdušeno ploskala in tudi ob koncu koncerta ni skoparila s pohvalami.

Zbrane je pozdravil šmarješki župnik g. Alfonz Žibert, ki je poudaril, da pesem res povezuje in da je lepo videti tako polno cerkev v tem adventnem času, kar pomeni pričakovanje. Vsem je zaželel mirne in blagoslovljene praznike.

Kot pravi zborovodkinja Aleksandra Barič Vovk, »upamo na še veliko takih povezovalnih in kulturno bogatih večerov, prav tako na iskren stisk rok in drobne pozornosti.«

L. Markelj, foto: Brane Vovk

