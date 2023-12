Še eno srčno leto

18.12.2023 | 10:40

Metlika - Kadar skupaj stopijo prostovoljci, lokalna skupnost, ustanove in posamezniki, je lažje potrkati na vrata slehernega občana

Ob koncu leta, ki je bilo tako kot prejšnja leta polno izzivov in nalog, so si v območnem združenju Rdečega križa Metlika vzeli čas tudi za neobvezno druženje z novinarji. Seveda ob pogostitvi in zahvalah vsem, ki so bili pripravljeni pomagati pomoči potrebnim.

»Ne želim vas obremenjevati s številkami in podrobnostmi, saj sami dobro veste, da smo letos trem občanom pomagali urediti streho nad glavo ali jim s pripomočki izboljšati kakovost življenja. Prav tako smo se pravočasno odzvali ob izbruhu požarov. Seveda so vmes tekle tudi številne druge redne in izredne akcije, ki so del našega humanitarnega poslanstva,« je dejala Zalka Klemenčič, sekretarka OZRK Metlika. To bi brez pripravljenosti prostovoljcev, razumevanja in neprecenljivega vložka občine, drugih ustanov, podjetij in posameznikov pa tudi brez odzivnosti novinarjev zagotovo šepalo, je poudarila. Ko se ta krog sklene, je lažje potrkati na vrata slehernega občana, vstopiti v hišo, ga povprašati po težavah in jih navsezadnje tudi, kolikor se da, pravočasno odpravljati.

»Do konca leta bomo obiskali okoli 500 socialno šibkejših in starejših ljudi ter jim tudi tako pomagali vnesti več veselja v ta decembrski čas,« je še dodala Zalka Klemenčič. Na pomembnost stalnega sodelovanja z lokalno skupnostjo in vrsto prostovoljcev je opozorila tudi predsednica OZRK Mojca Stopar Zevnik, metliška podžupanja Anica Kopinič pa je svoj kratki nagovor namenila predvsem medijem: »Hvala vam za vaše delo, ki je vidno. Spodbujate ljudi, da pomagajo.«

»Predhodnice so pohvalile vse druge, jaz pa bi predvsem pohvalila ti dve – Mojco in Zalko. Že dolgo ju poznam in mirne duše lahko povem, da če ne bi imel metliški Rdeči križ tako zavzetega, razumevajočega vodstva, ki zna v vsakem trenutku prisluhniti, zagotovo takih rezultatov ne bi bilo,« pa je kamenček v mozaiku prazničnega druženja dodala še Mirjam Bezek Jakše, upokojena novinarka Dolenjskega lista in tudi podpornica Rdečega križa.

M. Glavonjić