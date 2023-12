Komentar: Imam, nimaš - Za srečen božič?

17.12.2023

V prednovoletnem času ste mogoče dobili več kot eno ponudbo za nakup novega telefona. Odziv na ponudbo je lahko razlog za prednovoletno veselje. Lahko je tudi razlog za spoznanje, ki bi ga lahko opisali kot: bistroumni nesmisli postajajo sladka radost in tudi grenka izkušnja delovnega človeka in občana.

O vsem se da pogovarjati: ali so nesmisli ali so plod bistroumnosti ali katere drugačne umnosti; ali so bolj sladka radost ali bolj grenka izkušnja. Za začetek je v taki presoji denimo najnovejši polnilnik za telefon. Če primerjate tega, ki ga imate v lasti ali z obročnim plačevanjem telefona postajate njegov lastnik, boste nemara ugotovili, da je nekdanji polnilnik imel daljši priključni kabel. Za koliko krajši je sedanji kabel, niti ni toliko pomembno na tem mestu, kajti že brez takih številk se lahko prepričate, da morate biti nad mizo nagnjeni nad telefon, če ga uporabljate med njegovim polnjenjem. Pri starem polnilniku ste lahko sedeli vzravnano na stolu, nagnjeni nazaj na naslon, ki vam je podpiral ledveni del hrbtenice. To pomeni, da ste v starih časih lahko vendarle imeli vzravnano hrbtenico, če ste to želeli, in da vaši pokončnosti novi čas ni naklonjen, kar vam nekdo sporoča, banalno, celo s prekratkim kablom telefonskega polnilnika.

Obravnavamo dejstvo, da nekdo želi nekje nekaj prihraniti in s tem ravnati bistroumno, gledano z ene strani, in nesmiselno, gledano z drugega zornega kota. A je takih proizvajalskih in pred tem oblikovalskih rešitev, ki grenijo urice delovnim občankam, še več in so še drugačne. V vrstah osebja, ki s sesalnikom za prah vrača v javne prostore čistočo in jo ohranja, bi opazovalec in seveda poslušalec zaznal izrazito nezadovoljstvo, ki izhaja iz preprostega dejstva, da ima tulec zložljive cevi sesalnika prekratek spojni del. Posamezni kosi, sestavljeni v teleskopsko cev, se zato snamejo iz ležišča že po nekaj potegih sesalnika po talni površini. Bistroumno narejena, tale sestavljiva cev, gledano z ene strani; nesmiselno, z drugega zornega kota. Podobne tehnične rešitve, ko cev iz več kosov brezkompromisno teži k temu, da ostane v več kosih, pa pika!, se veselijo koloradski hrošči, ti ljubki ameriški progasti nezadržni jedci, kolikor je, gledano evolucijsko, v njihovi domeni veseliti se. Kakor koli, dejstvo je, da so proizvajalci poslali na trg neke cevi ročnih škropilnic, ki jih, namreč cevi, niti najbolj izurjen kmečki očak, vajen slovitih okornih jugoslovanskih bakrenih »brent«, ni mogel učinkovito sestaviti, za kar je bil vzrok prekratek končni, spojni del cevi. Komično, zlasti za koloradske hrošče, ki jih ni doseglo škropivo, ker je že na spoju cevi izteklo v tla gospodarsko razvijajoče se domovine in občanu v škornje.

Hrošči so bitja poletja. Toda zdaj poslušamo, bitja, bitje ure in pospešeno bitje src v prazničnem decembru. Sladka pričakovanja v teh dneh še posladka denimo prikupna čokoladica – mljask! Ampak ali se vam ne zdi, da čokoladice doleteva podobna usoda kot kable in spojna mesta omenjenih tulcev cevi: vse krajše so, čeprav v embalaži, ki je enako dolga kot včasih in opremljena z nič nižjo ceno. – Bistroumno, z enega, a ne tudi z drugega, zornega kota.

»Biznis is biznis, love is love, biznis je biznis, ljubezen je ljubezen,« je nekoč na nekem predavanju v Ljubljani rekel študentom Janez Stanovnik, ko se je ravno vrnil iz Amerike, vedoč, kako se to dela čez lužo, in socialistični mladini tako želel sporočiti, kako se vrti razviti svet, ki ga takratni študenti, sedanji opazovalci in uporabniki telefonskih polnilnikov, sesalnikov in škropilnic, med drugim tega, takrat še niso poznali iz lastne domovinske izkušnje.

Če krajšaš kabel, tulec cevi, čokoladico, med drugim vztrajno, malo po malo, daješ nekomu manj in sebi več. Vsakič po malo, in potem imaš na koncu veliko za svoj srečni božič. Tako srečen Božič? Bistroumno? Smiselno?

