Novi turistični pridobitvi na Mohorju in Grmadi

17.12.2023 | 14:30

Mohor (Fotografije: MO Krško)

Grmada

Krško - Mestna občina Krško je na Mohorju uredila leseni paviljon s pogledom na dolino Save proti Sevnici in Kumu, na še eni priljubljeni izletniški točki, Grmadi, pa panoramsko točko s peš dostopom skozi gozd pod Kočo na Grmadi.

Novi turistični pridobitvi sta nastali v sklopu projekta Mestne občine Krško Landart na lokaciji Vinorodni podokoliš Sremič – mikrolokacija: Grmada in Mohor, projektiralo pa ju je društvo Prostor vmes. Razgledni paviljon na Mohorju je enostaven objekt površine 6,45 kvadratnih metrov ter je v celoti izdelan iz masivnega lesa sibirskega macesna, so sporočili s krške občine. V paviljon je umeščena lesena klop, podkonstrukcija in ovoj lesene klopi, fasada je sestavljena iz lesenih letvic, na vhodnem delu pa je informacijska tabla.

Panoramska točka na Grmadi je vzpostavljena ob vznožju gozda pod Kočo na Grmadi. Gre za lokacijo s pogledom na Zdole in okoliške kraje, reko Savo, vse čez hrvaško mejo, panoramska točka z lesenim počivalnikom pa je namenjena dodatnemu doživetju lokacije, posedanju in uživanju ob razgledih. V sklopu projekta je urejena tudi peš dostopna pot skozi gozd, so zapisali na krški občini.

