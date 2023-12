Štravs novi svetnik, višje cene vrtca

17.12.2023 | 16:00

Franc Štravs iz Srednjega Lipovca je v petek sedel v žužemberški občinski svet. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Žužemberški občinski svet je znova popoln. Natašo Blatnik, ki je iz mesta svetnice iz vrst NSi odstopila z mesta svetnice zaradi nezdružljivosti funkcij dela v občinskem svetu in občinski upravi, je nadomestil Franc Štravs, ki je bil svetnik tudi v prejšnjem mandatu.

Žužemberški svetniki na zadnji seji v tem letu drugič letos potrdili povišanje ekonomske cene vrtcev v občini, kateremu je botrovalo povečanje stroškov dela in materialnih stroškov. Zdajšnje so veljale od 1. marca, nove pa bodo od 1. januarja prihodnje leto. Tako po novem ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Žužemberk in vrtcu pri Osnovni šoli Prevole za prvo starostno obdobje znaša 539,14 (prej 526,57) in drugo 437,04 (prej 426,67) evra, kar pomeni povišanje za okoli 2,4 odstotka. Sicer pa še vedno cena vrtca v žužemberški občini ostaja ena izmed nižjih v regiji.

Direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Sprejeli so tudi sklep o določitvi upravičenosti do dodatnega znižanja plačila v javnih vrtcih v občini, in sicer se staršem otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, ob predložitvi vseh dokazil lahko dodatno zniža plačilo vrtca za en plačilni razred za eno šolsko leto zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, ob smrti enega od staršev, ob kroničnih boleznih ali za otroke s posebnimi potrebami. Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodatnega znižanja plačila vrtca vodi občinska uprava, odloči pa pristojni center za socialno delo. Dodatno znižanje se uveljavlja le za razporeditev do vključno 4. dohodkovnega razreda.

V svet Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Žužemberk so za predstavnike ustanoviteljice, to je občina Žužemberk, imenovali Mateja Kocjančiča, Iztoka Možeta, Lilijano Hrovat in Mojco Obrstar. Potrdili pa so tudi načrt dela in finančni načrt omenjenega zavoda za obdobje od 2024 do 2028.

M. Ž.