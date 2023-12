Sobočanom derbi v Novem mestu

17.12.2023 | 08:30

ŠD SU - Mura Sobota I (Foto: NTZS)

V 9. krogu 1. SNTL za moške so bile odigrane le tri tekme, vse tri pa so bile napete in izenačene. Mura Sobota I je v gosteh v Novem mestu s 4:3 premagala domači ŠD SU, prav tako je v gosteh Mengeš v Ljubljani prišel do pomembne zmage proti Kajuh-Slovanu, prav tako s 4:3, v drugi novomeški tekmi pa je Kema Murexin premagala Krko s 4:1. Tekma med Mariborom in Tempom bo na sporedu v ponedeljek, 18. decembra, med Savinjo I in Inter Diskontom I pa v sredo, 20. decembra.

Z zmago so Sobočani ulovili ŠD SU na drugem mestu. Obe ekipi imata zdaj po 14 točk in za vodilnimi Savinjčani, ki imajo tekmo manj, zaostajajo za dve točki. Junak gostujoče ekipe v Športnem centru Livada je bil Mitja Horvat, ki je dobil obe posamični tekmi, boljši je bil od Jožka Omerzela in Marka Gazvode, po eno zmago pa sat prispevala Gregor Zafoštnik in Bojan Ropoša. V domači ekipi je Uroš Slatinšek premagal tako Ropošo kot Zafoštnika, prav tako je bil z Jožkom Omerzelom uspešen v dvojicah, vendar je bilo to premalo za končni uspeh slovenskih podprvakov, ki so igrali brez Jureta Slatinška.

Nič manj napeta ni bila tekma v namiznoteniški dvorani na Kodeljevem. Domačini, ki še lovijo svojo prvo zmago v letošnji sezoni, so po zmagi Bora Brodnjaka nad Aljažem Goltnikom še izenačili izid na 3:3, toda v sedmem dvoboju je bil izkušeni Andraž Avbelj boljši od mladega Vida Nareda. Za Avblja je bila to druga posamična zmaga, eno je s Klemnom Jazbičem dodal še v dvojicah, do četrte mengeške zmage pa je prišel Jazbič proti Naredu. V domači ekipi je dvakrat zmagal Andraž Novak, enkrat pa Bor Brodnjak.

Pucončani so v Dolenjskem namiznoteniškem centru Drgančevje do zmage prišli po dveh posamičnih zmagah Damjana Zelka in eni Tomaža Pelcarja, oba pa sta bila uspešna še v dvojicah, ko sta s 3:1 premagala Aljaža Šmaljclja in Mateja Mamuta. Za domačo ekipo je slavil le Denis Pintar, ki je bil s 3:2 boljši od Luke Norčiča.

Izidi 9. kroga 1. SNTL za moške: ŠD SU – Mura Sobota I 3:4, Kajuh-Slovan – Mengeš 3:4, Krka – Kema Murexin I 1:4, 18. decembra: Maribor – Tempo, 20. decembra: Savinja I – Inter Diskont I.

Vrstni red po osmih odigranih krogih v 1. SNTL za moške: 1. Savinja I 16 (tekma manj), 2. ŠD SU 14, 3. Mura Sobota I 14, 4. Maribor 12 (tekma manj), 5. Kema Murexin I 10, 6. Fužinar Inter Diskont 6 (tekma manj), 7. Krka 6, 8. Mengeš 6, Tempo 2 (tekma manj), Kajuh-Slovan 0.

M. Š.