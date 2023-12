Potrjena strategija ribiškega LAS Posavje do 2027

17.12.2023 | 10:30

Foto: RRA Posavje

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je sporočila, da je kot vodilni partner novoustanovljenega Ribiškega LAS (LASR) Posavje 2021-2027 prejela uradno odločbo o potrditvi LASR in Strategije lokalnega razvoja za ribištvo (SLR) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). MKGP je v okviru ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development - CLLD) iz ESPRA 2021-2027, potrdil SLR šestim Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (LASR). Gre za eno LASR na Obali in pet LASR na celinskem delu Slovenije, kjer je prisoten reprezentativen sektor akvakulture.

V postopku usklajevanja strategije z MKGP je RRA Posavje, ki ima bogate izkušnje iz preteklega finančnega obdobja, uspešno pridobila odločbo, ki potrjuje status LASR in SLR, s tem pa tudi pravico do koriščenja sredstev za izvajanje projektov do leta 2027, vključno s projekti sodelovanja LASR. Pomlad v letu 2024 bo zaznamovana z objavo novega javnega poziva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za sofinanciranje projektov z dodano vrednostjo za območje regije Posavje.

Potrditev SLR predstavlja ključni korak pri uspešnem izvajanju Programa ESPRA 2021-2027 ter odpira pot do koriščenja sredstev za: razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz akvakulture, prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva in čiste energije, za krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest ter za krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture. RRA Posavje se zahvaljuje vsem deležnikom in partnerjem, ki so sodelovali pri pripravi SLR, ter se veseli nadaljnjega uspešnega izvajanja projektov v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, so sporočili.

P. P.