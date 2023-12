FOTO: Nesreča na Trdinovi v Šentjerneju; pirotehniki na delu

16.12.2023 | 19:10

Dopoldanska nesreča v Šentjerneju (Foto: FB PKD)

Dopoldne ob 10.00 sta na Trdinovi cesti v Šentjerneju trčili osebni vozil. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter z avtodvigalom prenesli vozilo, ki je obtičalo na zelenici, na vozilo vlečne službe. Dežurni delavec cestnega podjetja je očistil cestišče.

Vojne ostanke uničili

Ob 8.23 je v gozdu v bližini ulice Groblje v Novem mestu občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranil in na kraju varno uničili protipehotno mino ostanek bivše JLA, ročno bombo, vžigalnik minometne mine in sedemnajst kosov pehotnega streliva 7,9 mm, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne.

Pomoč onemoglemu

Ob 17.36 so v ulici Šmihel v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto dvignili onemoglo osebo nazaj na posteljo, je še zapisano v popoldanskem poročilu regijskega centra za obveščanje.

M. K.