Pogrešani mladoletnik se je vrnil domov

16.12.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv, M24)

Policija je sinoči preklicala iskanje pogrešanega Boruta Jana Ružiča iz Brestanice, ki so ga iskali od torka. 16-letnik, ki naj bi se po prvih zbranih obvestilih v tem času nahajal v tujini, se je sam vrnil domov, z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Iztekalo gorivo

Regijski center za obveščanje pa poroča, da je sinoči ob 22.24 v Šegovi ulici v Novem mestu iz poškodovanega rezervoarja na kombiniranem vozilu iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so iz posode prečrpali okoli dvajset litrov goriva, nevtralizirali mastne madeže in očistili cestišče.

Dimniški požar

Ob 20.57 so v naselju Sela pri Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vrh pri Višnji Gori so varovali dimnik dokler saje niso dogorele, izpraznili kurišče in objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Štatenberg, nizkonapetostno omrežje – Štatenberg.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.