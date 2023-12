Kulturna dediščina propada, v Šentjerneju želijo muzej lončarstva

16.12.2023 | 15:30

Občina Šentjernej je bila pohvaljena za skrb za skansen v Pleterjah. (Foto: L. M.)

Dušan Štepec (Foto: L. M.) Fotografije okrogle mize spodaj v fotogaleriji. (Foto: Luka Golob, arhiv Vaš kanal)

Šentjernej - Spodbuditi pogovor o aktualnih izzivih varstva kulturne dediščine in ozavestiti občane o pomenu varovanja in ohranjanja dediščine za oblikovanje skupne lokalne kulturne identitete in za turistično promocijo občine je bil glavni namen nedavne okrogle mize z naslovom Kulturna dediščina občine Šentjernej. Skupaj z občino jo je organizirala novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE ZVKDS), vodil pa jo je konservator Dušan Strgar.

»Občine za obnovo namenjajo zgolj simbolična sredstva: mirnopeška npr. letos dva tisoč evrov, trebanjska pet, novomeška sedem, občina Šentjernej, ki ima evidentiranih 152 enot nepremične kulturne dediščine in od teh 62 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, pa tovrstnega razpisa sploh nima. Edina občina, ki izstopa, je krška – lani je za obnovo dediščine razpisala 40.000 evrov,« pove Štepec.

Financiranje obnove dediščine v Sloveniji prešibko – Občina Šentjernej za obnovo sploh nima razpisa – Škoda za gostilno Recelj in leseni most v Mršeči vasi – Potreben bo izbor dediščine – Ustanovitev slovenske mreže muzejev na prostem?

L. Markelj

