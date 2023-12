Prednovoletni županov sprejem

15.12.2023 | 16:30

Ob hitrem vsakodnevnem delovnem tempu so taka srečanja, kot je menil župan, priložnost za nekoliko bolj sproščeno druženje. (Foto: M. L.)

Župan Ivan Molan je, ko je govoril o letu 2023 v občini Brežice, med drugim poudaril, da je ob naravnih nesrečah spet prišla do izraza medsebojna solidarnost.

Zbrani so prisluhnili Dobovskim rogistom in Kapelskim pubom.

Čatež Ob Savi - Brežiški župan Ivan Molan je včeraj priredil v Hotelu Terme na Čatežu ob Savi tradicionalni prednovoletni sprejem za gospodarstvenike in predstavnike organizacij in ustanov v občini Brežice.

V nagovoru je poudaril, da se je v občini Brežice spet pokazala medsebojna solidarnost ob poplavah, in drugih letošnjih naravnih nesrečah. Zahvalil se je državnim organom, zlasti policiji, za njihovo delovanje, s katerim so usmerili migracije v brežiški občini tako, da so čim manj moteče za domačine.

Omenil je naložbe. »Letos smo v občini dokončali nekatere naložbe iz prejšnje evropske perspektive, kot so kolesarske steze,« je rekel. Med drugim so v Brežicah obnovili vodovodni stolp in na Borštu zgradili most čez Krko. Po županovih besedah je občina za nekatere naložbe pridobila tudi sofinancerski denar države, med drugim od ministrstva za obrambo.

Glede denarja je dejal, da bo občinski svet prvič v tem mandatu sprejemal proračun, in sicer dva, za leti 2024 in 2025.»Tu bo potrebnih tudi veliko naporov, kajti ambicije, želje in pričakovanja so ogromna,« je dejal župan, ki verjame, da bodo glede proračuna našli najboljše skupne rešitve.

Župan je dejal, da občina stremi za čim bolj celovito obveščanje javnosti o svojem delovanju. K temu obveščanju prispevajo z dejavno navzočnostjo tudi mediji, za kar se jim je zahvalil.

Dogodek je povezovala Janja Rostohar, ki je pri tem spomnila na vrsto izstopajočih dosežkov v občini Brežice v letu 2023. Občina Brežice se je, kot je povedala, pridružila mreži zdravih mest. Mestna promenada Brežice je prejela naziv prireditev brez odpadkov. Gre za prvo večdnevno prireditev v Sloveniji s tem nazivom. »Tako sledimo trajnostnemu razvoju, ki je del strategije razvoja turizma v občini Brežice od leta 2023 do 2030,« je rekla Janja Rostohar.

»Na natečaju Moja dežela – lepa in gostoljubna, je v kategoriji mestnih jeder v spletnem tekmovanju največ glasov prejelo mesto Brežice,« je povedala voditeljica prireditve. Med drugim je izpostavila tudi, da je mednarodna organizacija Green Destinations na konferenci v estonskem Talinu razglasila 100 najbolj trajnostnih turističnih zgodb na svetu, med katere je med šestimi slovenskimi destinacijami uvrstila tudi Brežice z njihovo pobudo Dobrodošli v Brežicah. Janja Rostohar je spomnila tudi, da je občina Brežice dobila državno mednarodno prvakinjo v varjenju, to je postala Andreja Mihelin z Bizeljskega.

Sprejem sta pospremili z glasbo dve zasedbi. Nastopili so dobovski rogisti in ljudski pevci Kapelski pubje.

M. L.

