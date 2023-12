Razpisi za društva v prvi četrtini leta; kako varno je v občini Straža?

15.12.2023 | 17:30

Straški svetniki so se včeraj sestali za zadnji seji v tem letu. (Foto: M. Ž.)

Direktorica občinske uprave Lidija Plut in župan Dušan Krštinc

Predsednica nadzornega odbora Simona Franko

Edvard Kramar iz PP Dolenjske Toplice

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji, zadnji seji v tem koledarskem letu, med ostalim potrdili letne programe športa, kulture in socialnega varstva v občini. Na občinski upravi predvidevajo, da bodo javne razpise za sofinanciranje programov društev objavili v prvi četrtini leta.

Za šport namenjajo 40.000 evrov, za sofinanciranje društev na področju kulture 14.000 evrov, kulturnih prireditev 5.500 ter obnovo cerkva in spremljajočih objektov 18.000 evrov.

Sicer pa bodo na občini preko javnih razpisov za sofinanciranje v prihodnjem letu namenili 10.000 evrov za programe, ki jih izvajajo turistična društva iz njihove občine, tisočaka za obnovo spomenikov in obeležji iz časa NOB, 45.000 evrov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, 5.000 za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode, 1.500 evrov za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk, 10.000 evrov za županovo pokroviteljstvo ter 20.000 evrov za izvajanje participativnega proračuna.

Med drugim so sprejeli tudi lokalni energetski koncept občine ter se seznanili s poročilom nadzornega odbora za leto 2022 in o stanju varnosti v občini. Slednje je predstavil policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice Edvard Kramar. Ocenil je, da je na področju kriminalitete stanje dobro. Lani so namreč obravnavali 61 kaznivih dejanj, letos do zdaj pa 41, skupna raziskanost je nekje okoli polovice. Kar se tiče kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, tu gre za vlome oz. tatvine in velike tatvine ter goljufije, jih je letos bilo 20, lani pa 34.

Na področju prometa so do 1. decembra na območju straške občine obravnavali 20 nesreč (v lanskem letu 17), udeleženci so se hudo poškodovali v dveh, v treh lažje, 15 nesreč pa je bilo z materialno škodo. Med vzroki po besedah Kramarja prevladujejo nepravilna stran in smer vožnje in hitrost, ki je velikokrat tudi s prisotnostjo alkohola, sledijo varnostna razdalja, premik z vozilom …

Na področju javnega reda in miru beležijo velik upad v primerjavi z lani. Lani je bilo prijavljenih in obravnavanih 19 kršitev, letos sedem, dogajali pa so se v zasebnih prostorih. V gostinskih lokalih letos ni bilo prijavljenega nobenega tovrstnega dogodka. Glede problematike prepovedanih drog lani in letos niso imeli primera, so pa letos zabeležili tri kršitve zakona o zaščiti živali, lani sta bili dve. Šlo je za spuščene pse.

Tujcev, ki bi ilegalno prestopili državno mejo v občini Straža in tudi na celotnem območju, ki ga pokriva PP Dolenjske Toplice, niso zaznali. So pa, kot je dejal Kramar, imeli klice o dveh domnevnih migrantih na relaciji Jurka vas – Potok, za katere se je izkazalo, da sta Indijca, zaposlena pri enem od straških podjetjih.

S poročilom v stanju varnosti se je seznanil tudi varnostni sosvet, njen predsednik, svetnik Damjan Jerman, pa je na občinskem svetu izpostavil še nekaj ugotovitev, o katerih je tekla beseda tudi na seji sosveta. Opozorili so na problem spuščenih psov v Drganjih selih, vožnjo z motorji po sprehajalni poti ob reki Krki in celo po lesenem mostičku pri vavtovški šoli, vožnjo kolesarjev po glavni cesti, čeprav je zraven kolesarska steza, nevarno ustavljanje avtobusov poleg bivše NLB v središču Straže …

Oglasil se je še svetnik Franc Plut, ki je dejal, da je varnost še precej širše področje. Poleg tega, da je prav tako opozoril na sprehajanje psov brez povodcev izven vasi in naselij, je med drugim izpostavil nevarnost padajočih skal s Straškega hriba, kar naj bi občina sicer že začela reševati s postavljanjem lovilnih ograj, a se še ni zgodilo nič, stanje lesenega mostu v Lokah, uničevanje lokalnih cest s tranzitnim prometom, obremenjenost prebivalcev vasi Loka s prometom, nevarno cesto skozi Zalog, kjer je 90 odstoten ovinek, mostiček pa je v zelo slabem stanju …

M. Ž.