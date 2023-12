FOTO: S helikopterjem v UKC; ni bil kriv, a je napihal

15.12.2023 | 18:30

Vojaški helikopter je prišel po obolelega v Sevnico. (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 14.50 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz ZD Sevnica prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Trčila v križišču

Včeraj, okoli 21. ure, je, kot smo že poročali, v Šentvidu pri Stični prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. S PU Ljubljana pojasnjujejo, da je nesrečo povzročila voznica, ki se je vključevala na prednostno cesto in izsilila prednost vozniku, ki je vozil naravnost. V nesreči sta se oba lažje poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. V postopku so policisti tudi ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal rezultat 0,82 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršiteljico je bil uveden prekrškovni postopek, vozniku pa je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Odpirali dvakrat

Ob 8.36 so na Kettejevi ulici v Brežicah posredovali gasilci PGD Brežice, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Ob 11.49 pa so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila.

M. K.