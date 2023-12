Kmalu obnova lesenega mostu na Majer

15.12.2023 | 10:45

Most Majer iz zraka (Foto: Uroš Raztresen)

Včerajšnji podpis pogodbe (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Gradbeno pogodbo za obnovo lesenega mostu na Majer sta župan Andrej Kavšek in direktor podjetja GNOM iz Šentvida pri Stični Jožef Drešar podpisala včeraj. Naložba, sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v sklopu projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, je vredna okoli 75.000 evrov, dela pa bodo končana predvidoma do konca junija naslednje leto, so sporočili s črnomaljske občine.

»Projekt Po poteh skrivnostnega obiskovalca je del celovite obnove starega mestnega jedra, s katerim želimo postati primer uspešne oživitve mestnega jedra na našem demografsko ogroženem obmejnem območju. V sklopu projekta bomo med drugim poleg lesenega mostu uredili tudi Ajdovo zrno s površinami za lokalne ponudnike in parkirnimi površinami za turiste z dvema polnilnicama za električne avtomobile in eno servisno polnilno postajo za kolesa ter obvodno sprehajalno pot«, je ob podpisu pogodbe povedal župan Andrej Kavšek.

M. K.