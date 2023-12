Brez vozniške in z 1,9 promila alkohola; tihotapec štiri otroke prevažal v prtljažniku

15.12.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv, M24; M. V.)

Policisti so sinoči okoli 23. ure zaradi nezanesljive vožnje v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. 45-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,89 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na območju Velikega Gabra je v sredo zvečer nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor prodajalne in ukradel več pločevink piva, samokolnico, klešče za armaturno ploščo in okoli 25 kg soli. S tatvino je prodajalno oškodoval za okoli 500 evrov.

Na Dolžu je med 12. 12. in 14. 12. neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel posodo z gorivom.

V Bereči vasi na območju PP Metlika je med 26. 11. in 14. 12. neznanec vlomil v počitniško hišo. Ukradel je električne vodnike in posodo z gorivom in lastnika oškodoval za okoli 600 evrov.

Med 14.30 in 20. uro je včeraj v Bojancih na območju PP Črnomelj nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlična vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel pištolo in denar.

Med 16. in 20. uro je na Dvoru neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Ukradel je zlat nakit.

Policija opozarja

V jesenskem in zimskem času policija obravnava več vlomov v poznih popoldanskih in večernih urah, in praviloma takrat, ko stanovalcev ni doma. Storilci objekte in navade stanovalcev opazujejo, izkoristijo tudi krajšo odsotnost (odhod na sprehod, v trgovino ...) in vlomijo v hišo. Iz hiš kradejo predvsem denar in nakit.

Izkušnje kažejo, da so manj verjetni vlomi v hiše, kjer imajo nameščene alarmne naprave in video nadzor, dodajajo na PU Novo mesto. Pomembno je tudi upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, da ob odhodu od doma zaklepate vsa vrata in zapirate okna, ključev pa ne puščajte na tako imenovanih skritih mestih – v nabiralnikih, pod posodami za rože, pod predpražniki in podobno. Tudi ko od doma odidete le za krajši čas, v hiši pustite prižgano luč ali televizijski sprejemnik, da hiša ne daje videza, da v njej ni nikogar.

Policisti in kriminalisti občane pozivajo, da jih obveščajo v vseh primerih, ko v nekem okolju, soseski, opazijo sumljiva vozila in osebe, ki v to okolje ne sodijo, si ogledujejo hiše in se morda pripravljajo na kazniva dejanja. Tovrstna obvestila so namreč v veliko pomoč pri preiskavi morebitno izvršenega kaznivega dejanja.

Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte in ne hodite po stanovanju, ampak takoj pokličite policiste na številko 113. Ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, še svetujejo policisti.

Tihotapci in migranti

Nekaj po 16. uri so policisti na območju Župelevca (PP Krško) kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes nemških registrskih oznak. 35-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Nekaj po 18. uri s v naselju Trebež (PP Brežice) ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia poljskih registrskih oznak. 25- in 39-letna državljana Ukrajine sta prevažala tri državljane Turčije in državljana Sirije. Okoli 19. ure so na Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Lancia phedra bolgarskih registrskih oznak. 23-letni državljan Bolgarije je prevažal devet državljanov Turčije. Med njimi so bili štirje otroci, ki jih je prevažal v prtljažniku. Državljanom Ukrajine in državljanu Bolgarije so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila. S kazenskimi ovadbami jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Dvorce, Obrežje, Brežice) prijeli 39 državljanov Maroka, 25 Afganistana, 15 Sirije, sedem državljanov Somalije, šest Pakistana, tri Turčije, državljana Tunizije in Šrilanke. Na območju PP Metlika (Metlika, Rakovec) so prijeli 22 državljanov Sirije in tri državljane Maroka, na območju PP Črnomelj (Paunoviči) državljana Afganistana, na območju PP Krško (Veliki Podlog) 18 državljanov Sirije in na območju PP Sevnica (Sevnica) dva državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 96. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 271 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V Brežicah so osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.