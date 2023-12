Glasbena šola v novih prostorih

15.12.2023 | 09:00

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Glasbena šola Trebnje bo januarja začela s poukom glasbene vzgoje v novih prostorih na Golievem trgu. V novo pridobljenih prostorih bo potekal pouk tolkal in orkestrske igre, namenjen pa bo tudi glasbenim nastopom.

Občina Trebnje je prenovo 192 m2 velikega pritličja stavbe, v kateri je včasih obratovala menza in kasneje vrtec, začela junija letos. Naložbaa je pokrila zamenjavo tlakov, obnovo sanitarij in električne napeljave, ureditev prezračevalnega sistema, pleskanje sten ter zvočno izolacijo. Prostori so urejeni z akustičnimi stenskimi in stropnimi oblogami. Vrednost del je znašala skoraj 200.000 €.

Glasbena šola Trebnje bo vadila v orkestralni sobi na dobrih 100 m2 površine in dveh novih glasbenih učilnicah. V stavbi so urejeni tudi prostori za dirigenta, garderobe in pomožni prostori.

M. K.