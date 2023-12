Topličani s strategijo razvoja turizma z več kot 50 ukrepi

14.12.2023 | 13:40

Topliški svetniki so včeraj soglasno sprejeli strategijo razvija turizma v občini. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Svetniki občine Dolenjske Toplice so na včerajšnji zadnji seji v tem koledarskem letu soglasno sprejeli strategijo na področju razvoja turizma, priprave katere so se lotili v okviru aktivnosti za vključitev v certifikacijski sistem Zelene sheme slovenskega turizma. Glede na to, da je to prvi takšen dokument in da še nimajo širšega strateškega razvojnega dokumenta občine, ter kratek čas, ki so ga imeli na voljo, so se odločili, da se osredotočijo na obdobje do zaključka leta 2026 in postavijo kratkoročne cilje in ukrepe, ki bodo služili za oblikovanje dolgoročnih odločitev.

Župan Franc Vovk je zadovoljen, da so v Dolenjskih Toplicah dobili prvo strategijo razvoja turizma, odkar obstaja občina.

Župan Franc Vovk je strategijo razvoja turizma ocenil kot kvalitetno in izpostavil, da turizem v topliški občini temelji na vsem, kar ponuja narava – od vrelca termalne vode do gozdov in polj. »Tradicija zdraviliškega turizma je izpostavljena tudi v tem dokumentu, vse več pa je poudarka tudi na dodatni ponudbi. Pri nas je vse več turistov, ki ne prihajajo zgolj zaradi zdravja, ampak želijo preživeti aktivne počitnice. To so ljudje, ki potrebujejo še marsikaj drugega kot le termalno vodo.«

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Nataša Šterk, je strategija zasnovana na treh strateških ciljih, in sicer na vzpostaviti upravljanja turizma na destinaciji, za kar bodo poskrbeli z dobrim delom TIC-a in okrepljenim sodelovanjem s ponudniki, večji prepoznavnosti destinacije, med aktivnostmi so si zadali tudi oblikovanje nove celotne podobe in slogana, s kateri se bodo identificirali tudi ponudniki, ter negovanju zelenega značaja. Vsi trije so razdelani v ukrepe, skupaj jih je preko 50, veliko aktivnosti v okviru teh teče že zdaj, jih pa bodo poslej izvajali bolj sistematično, bolj intenzivno in jim posvetili še več pozornosti.

Nataša Šterk, direktorica občinske uprave

Vse skupaj so tudi finančno ovrednotili, ocena je, da bi ob ohranitvi dosedanjih višin sredstev, ki jih v proračunu namenjajo na področju turizma, in za aktivnosti po programih, ki imajo bolj ali manj neposreden vpliv nanj, za uresničitev vseh ukrepov v teh treh letih potrebovali dodatnih 556.000 evrov. V to so všteli tudi projekte, ki jih nameravajo prijaviti na razpis LAS in kjer pričakujejo pridobitev okoli 150.000 evrov.

Ob tem je direktorica poudarila, da bo zagotavljanje potrebnega denarja za uresničevanje vseh ukrepov gotovo velika naloga, prav tako se poraja vprašanje, ali bodo kadrovsko v okviru trenutne sestave TIC-a, ki je osrednji nosilec načrtovanih aktivnosti, zmogli izpeljati vse. Ekipo TIC-a zdaj sestavlja trojica – redno zaposlena vodja Polona Vrtar, ena sodelavka, zaposlena preko javnih del, in druga, zaposlena za določen čas. »Prav bi bilo, da bi bile to stalne zaposlitve, ki jih ustrezno izobražujemo in v katere vlagamo, da nam tudi ostanejo,« je dejala.

Slednje so med drugim izpostavili tudi na odboru za gospodarstvo, kjer so pred sejo pod drobnogled vzeli strategijo in prav vsakega od ukrepov, in po mnenju tako direktorice občinske uprave in župana Franca Vovka opravili zelo kvalitetno razpravo, vsa njihova priporočila in mnenja pa so vgradili v dokument. Odbor je podprl, da se preuči možnost redne zaposlitve tretjega sodelavca.

Članom odbora se zdi tudi ključno intenzivno sodelovanje s turističnimi ponudniki, se z njimi redno, denimo dvakrat letno srečati in poskrbeti, da se jih vabilu na srečanja odzove čim več. Kot je dejal predsednik odbora Rok Barbič, oni iz izkušenj najbolj vedo, kaj je potrebno narediti in česa primanjkuje. Glede izražene želje odbora po večji spodbudi podjetništva na področju turizma so, kot je pojasnila Nataša Šterk, sklenili, da bodo v sodelovanju s ponudniki in preučitvijo njihovih potreb poskušali oblikovati nov razpis, v okviru katerega bi jim namenili dodaten denar.

Tekst in foto: M. Ž.