V novo leto s sprejetima rekordnima proračunoma za leti 2024 in 2025

14.12.2023 | 10:15

Ivančna Gorica - Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na včerajšnji seji soglasno sprejel proračuna za leti 2024 in 2025. To je po besedah župana Dušana Strnada veliko priznanje za vse, ki se v občinski upravi trudijo za pripravo in realizacijo projektov, ki pa jih bo lažje izvajati, ker za tem stoji tudi celotna sestava občinskega sveta.

Ambiciozno zastavljena proračuna za prihodnji dve leti sta rekordna, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, so sporočili z občine. V letu 2024 bo za dobrih 21 milijonov prihodkov in 27 milijonov odhodkov, v letu 2025 pa za 22 milijonov prihodkov in 28 milijonov odhodkov. Razlika se bo pokrivala z zadolževanjem in s sredstvi na računu.

Po večletnih pripravah se bo začela gradnja Kulturno upravnega centra (KUC) Ivančna Gorica. Gre za največjo investicijo v zgodovini ivanške občine, ki se bo izvajala prihodnja tri leta. Tu bodo mesto dobila nova knjižnica, upravni prostori in sodobna kulturna dvorana, ki bo osrednji kulturni prostor v občini.

Oba proračuna zajemata še nekatere druge večje investicije. Glede na to, da je Občina Ivančna Gorica na prvem mestu po demografskem razvoju v državi in število prebivalcev narašča zlasti na račun priseljevanja mladih družin, je še vedno velika potreba po širitvi vzgojno-izobraževalnih objektov. Tako bosta v letu 2024 zgrajena prizidka k Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični in Osnovni šoli Stična. Za slednjega je Občina pridobila tudi pomoč v obliki donacije. Gradnja prizidka k Podružnični šoli Višnja Gora pa se bo izvedla v letu 2025, s čimer bodo izpolnjeni tudi vsi pogoji, da šola postane samostojna. V sprejetem dvoletnem proračunu so predvidene tudi investicije v ceste, kanalizacije in vodovodne sisteme, so še zapisali na ivanški občini.

Župan se je ob zaključku seje še enkrat zahvalil svetnicam in svetnikom za soglasno sprejeta proračuna ter dejal: »Uspelo nam je lepo delo. Zdaj pa je na nas, da proračuna tudi uresničimo«.

M. K.