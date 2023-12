Vklenili so ga v gostilni; nič kriv poškodovan

14.12.2023 | 12:30

Včeraj nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Dolenjem Mokrem Polju. Zakrivil jo je 32-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 22-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega 22-letnika so oskrbeli v bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nesrečo zakrivil voznik avtobusa

Nekaj pred 15.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu na Kronovo, v smeri proti Obrežju. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 46-letni voznik avtobusa bosanskih registrskih oznak zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 77-letne voznice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je le premoženjska škoda na udeleženih vozilih. V času trčenja je bilo v avtobusu 28 potnikov. Policisti okoliščine še preverjajo in bodo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali.

Pijan trčil v krožišču

Nekaj po 22. uri se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču v Krškem. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 41-letni voznik osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 22-letni voznik, in po trčenju nadaljeval vožnjo. Povzročitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,51 miligrama alkohola, bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Policiste PP Novo mesto so okoli 18.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj razgrajal v lokalu in motil javni red. 26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Ukradli Porsche cayenne

Med 17. in 17.30 je s parkirnega prostora v Metliki nekdo odpeljal osebni avtomobil Porsche cayenne črne barve avstrijskih registrskih oznak W81164N. Okoliščine tatvine policisti še preiskujejo.

Vlomi in tatvine

V Gorenji Brezovici in v Gorenjem Vrhpolju na območju Šentjerneja je v noči na sredo nekdo vlomil v garažo in gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in ukradel suhomesnate izdelke. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za 4.000 evrov.

Med 10. 12. in 13. 12. je v Semiču neznanec poskušal vlomiti v počitniško hišo. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 7. 12. in 13. 12. je na Jerebovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in izmaknil električni skiro Xiaomi 365 črne barve.

V Krškem pri organiziranju nezakonitih prehodov meje ujeli tri Beloruse

Policisti so včeraj pri organiziranju nezakonitih prehodov meje v Krškem ujeli tri Beloruse. Odvzeli so jim prostost, jim zasegli vozila, s kazensko ovadbo jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nekaj po 11. uri so namreč policisti v Krškem ustavili avtomobil slovenskih registrskih oznak, v katerem je 46-letni Belorus prevažal osem Sircev, ki so nezakonito vstopili v državo. V bližini so nato ustavili še avtomobil, v katerem sta bila 21- in 40-letni Belorus. Ugotovili so, da Sircem nudita pomoč pri nedovoljenem vstopu v Slovenijo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Brežice, Dobova, Kapele, Slovenska vas, Nova vas pri Mokricah)prijeli 13 državljanov Maroka, 11 Sirije in Afganistana, deset državljanov Turčije, sedem Senegala, dva državljana Rusije in Pakistana, državljana Sudana in Egipta. Na območju PP Metlika (Rakovec, Drašiči) so prijeli 24 državljanov Sirije in na območju PP Sevnica (Log) osem državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.