V četrtfinalu pokala Slovenije Krka in Trimo

14.12.2023 | 09:00

S tekme Krka : Slovan (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: MRK Krka)

V rokometnem pokalu Slovenije sta se med osem najboljših ekip v državi uvrstili zasedbi novomeške Krke in trebanjskega Trima - prvi so premagali Slovan, drugi pa Ljubljano. V osmini finala so izpadli Ribničani in Črnomaljci.

MRK Krka : RD LL Grosist Slovan

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so tekmo osmine finala pokala Slovenije odigrali včeraj v dvorani na Kodeljevem in se z zmago nad gostitelji, ekipo RD LL Grosist Slovan, torej uvrstili med osem najboljših ekip v državi. Varovanci novomeškega stratega Mirka Skoka so tekmo dobili s 18:28 (8:13)

Novomeščani, ki svojo formo stopnjujejo iz tekme v tekmo ter v državnem prvenstvu pred nedeljsko zadnjo tekmo v koledarskem letu zasedajo trenutno 5. mesto, so v prestolnici na kolena spravili tudi prvoligaša RD Grosist Slovan. Rokometaši Krke so dvome o zmagovalcu razblinili že v prvem delu, na koncu pa s prednostjo desetih zadetkov gladko slavili. Tekma 1/8 finala pokala Slovenije se je končala z rezultatom 18:28 v korist farmacevtov.

Krkaši so si že v prvem polčasu priigrali zajetnejšo prednost petih golov (6:11), s prav tako prednostjo pa odšli na glavni odmor (8:13). Novomeščani so z odliko opravili tudi drugi del srečanja, prednjačili so v igri v obrambi, prikazali nekaj odličnih akcij v napadu, z dobro dnevno formo pa se je izkazal tudi vratar Jure Blaževič, ki je zbral 13 obramb. »Na današnji tekmi smo se držali vseh dogovor, kar se je na koncu poznalo tudi na končnem rezultatu. Veseli me, da je bila obramba na vrhunskem nivoju, s tem pa so mi soigralci pomagali do dobre predstave«, je po novem uspehu še dodal Blaževič.

RD LL GROSIST SLOVAN: Mlakar, Krbavčić (11 obramb), Stegel, Balažic, Grojzdek 1, Pajt 1, Varga, Poje, Stojnić 1, Pipp 3, Lipovac 2, Budja 2, Nenadić 2, Kovačič 4, Kobetić 2,

MRK KRKA: Rauh, Blaževič (13 obramb), Bradeško 2, Avsec 2, Muhič 2 (1), Rašo, Ščuka 2, Vukić, Stanojević 7 (1), Rašo 1, Zajc 2, Nikolić 5, Lavrič, Kukman 2 (1), Matko 1, Horvat 2,

Sedemmetrovke: RD LL GROSIST SLOVAN 1 (0), MRK KRKA 3 (3)

Izključitve: RD LL GROSIST SLOVAN 6 minut, MRK KRKA 4 minut

Rokometaše Krke že v nedeljo, 17. decembra, ob 17. uri, v športni dvorani Marof čaka še zadnji tekmec v letu 2023. Novomeščani bodo v 13. krogu SRL gostili ekipo RD Koper.

* Izidi, osmina finala:

- sreda, 6. december:

Ljubljana - *Trimo Trebnje 18:31 (4:15)

Riko Ribnica - *Slovenj Gradec 27:30 (13:16)

- torek, 12. december:

Maribor Branik - *Dol TKI Hrastnik 26:43 (10:23)

- sreda, 13. december:

LL Grosist Slovan - *Krka 18:28 (8:13)

*Koper - Urbanscape Loka 33:28 (19:9)

*Moškanjci-Gorišnica - Črnomelj 35:34 (18:18)

Mokerc KIG - *Jeruzalem Ormož 23:27 (12:13)

- torek, 19. december:

19.00 Frankstahl Radovljica - Celje Pivovarna Laško

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

STA; M. K.

Galerija