Oranžni alarm - vode so visoke

14.12.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zjutraj lahko poplavijo reke v porečju Krke, zlasti njeni pritoki v Suhi krajini, čez dan pa Krka v srednjem in spodnjem toku. Poplavljala bo tudi Kolpa s pritoki ter posamezne reke na Notranjskem. Arso je zato za danes izdal oranžno opozorilo pred poplavljanjem rek v južni Sloveniji.

Reke bodo v večjem delu države ponoči dosegle največje pretoke. Najbolj bodo še narasle reke v osrednji Sloveniji, na Dolenjskem, v Suhi krajini, v Posotelju, v Podravju in Pomurju.

Posamezne reke na teh območjih se bodo še razlivale ob strugah, pritoki Krke, reke na Domžalskem polju, na širšem Celjskem območju, reke v Zasavju ter Sotla, Kolpa, Dravinja in Vipava pa lahko za krajši čas tudi poplavijo. Krajevno lahko na teh območjih poplavi tudi padavinska voda.

Ob koncu tedna bodo reke počasi upadale, ojezerjene površine na kraških poljih Notranjske pa se bodo še zmerno povečevale, še napoveduje Arso.

Precej dela so dežurne službe v naši regiji imele že sinoči, poroča center za obveščanje.

Reka Krka je v jutranjih urah začela poplavljati kmetijske površine na območju pogostih poplav v Malencah, občina Kostanjevica na Krki.

Ob 18.30 je v ulici Pod gradom v Trebnjem meteorna voda zalila prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje so jo izčrpali in posesali.

Ob 22.21 je v Školovi ulici v Novem mestu Težka voda ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu bodo nadzirali vodostaj in po potrebi ukrepali.

Ob 22.27 je v naselju Čadraže, občina Šentjernej, Čadraški potok ogrožal stanovanjsko hišo, a ukrepanje še ni bilo potrebno. Gasilci PGD Maharovec so se z lastnikom dogovorili, da nadzira dvig vode in jih po potrebi ponovno obvesti.

V večernem času so v Ilirski ulici v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Gabrje nudili pomoč Komunali Brežice pri črpanju meteorne vode, ki je bruhala iz kanalizacijskega jaška in z zalitjem ogrožala bližnje stanovanjske in gospodarske objekte.

V večernih urah je v delu naselju Slovenska vas, občina Brežice, narasli potok ogrožal nekaj stanovanjskih in gospodarskih objektov. Gasilci PGD Obrežje so zaščitili objekte s protipoplavnimi vrečami.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN, izvod 7. KOČEVARJEVA 18-36;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 3. LJUBEN ZGORAJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI VRH, izvod 3. GORENJI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kramar med 7:30 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gmajna - nizkonapetostno omrežje proti Skinder, Vizler predvidoma med 10. in 11. uro; Brežice z okolico na območju TP Podgračeno predvidoma med 7.30 in 8.45 uro, Sevnica z okolico na območju TP Mrzla Planina vas predvidoma med 8. in 10. uro, na območju TP Sevnica ribnik - nizkonapetostno omrežje SGP Samski dom pa med 9. in 14. uro.

M. K.