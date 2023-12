Jubilejna deseta zmaga Krke

14.12.2023 | 08:10

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Nova KBM premagali ECE Triglav s 86:60 (29:10, 47:25, 68:43).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Grbić (Ljubljana), Oprčkal (Vojnik), Novak (Postojna).

* Krka: Planinić 12 (4:6), Hamilton 5, Stergar 9 (4:6), Bačvić 4 (2:2), Cerkvenik 12 (4:4), Cousins 11 (2:2), Jurković 20 (4:5), Plut 2, Škedelj 7 (1:2), Radovanović 4.

* ECE Triglav Kranj: Brenkuš 3, Dornik 12, Čabrilo 2, Maček 2 (2:2), Šikanić 6 (1:1), Babšek Vrečko 6, Petkovski 9 (1:1), Urbiha 8, Flerin 12 (4:5).

* Prosti meti: Krka 21:27, ECE Triglav 8:9.

* Met za tri točke: Krka 5:18 (Crkvenik 2, Hamilton, Stergar, Cousins), ECE Triglav 6:33 (Petkovski 2, Dornik 2, Šikanić, Brenkuš).

* Osebne napake: Krka 19, ECE Triglav 25.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so upravičili vlogo favorita in zanesljivo prišli do jubilejne desete zmage v ligi Nova KBM, Triglav pa po ponedeljkovem podvigu, ko je premagal lanske finaliste iz Domžal, ni prikazal podobne predstave in je doživel deveti poraz v prvenstvu.

Novomeščani so vprašanje zmagovalca rešili v prvem polčasu, saj so si v 17. minuti priigrali že 29 točk prednosti (43:14). V nadaljevanju so priložnost dobili vsi razpoložljivi igralci na obeh straneh, med njimi tudi nova domača okrepitev Darko Planinić, ki je v 18 minutah na parketu dosegel 12 točk.

Najboljši strelec tekme je bil Robert Jurković z 20 točkami (met 8:9, 8 skokov), pri Kranjčanih sta po 12 točk dosegla Jan Dornik in Jošt Flerin.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »V prvi četrtini smo prišli do razlike. Triglav je bil nekoliko zaspan, kar smo mi izkoristili. Pristop je bil pravi in visoko prednost smo brez nekih večjih težav zadržali. Nismo blesteli, pa tudi naprezali se nismo preveč. Porazdelili smo minutažo in načeti Hamilton, Stergar ter Radovanović se niso več vrnili na igrišče. Tokrat smo tekmo pripeljali res rutinsko do konca in to bi si želel še večkrat.«

Krkaše v prihodnje čakata dve zaporedni tekmi v ljubljanskem Tivoliju. Najprej bodo v soboto, 16. 12., gostovali pri Cedeviti Olimpiji v okviru ABA lige, v sredo, 20. 12., pa bodo v ligi Nova KBM gostovali pri Iliriji.

STA; M. K.

