Dvakrat s pomočjo gasilcev do onemoglih; težave z meteorno vodo

13.12.2023 | 18:30

To pa je fotografija prometne nesreče, o kateri smo sicer poročali sinoči - pri Gorenji Gomili je avto okoli dveh popoldne s ceste zapeljal v gozd, poškodovanih ni bilo, klic na 112 pa je prišel preko sistema eCall, so povedali gasilci. (Foto: PGD Šentjernej)

Dopoldne ob 10.09 so na Pugledu pri Mokronogu, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Mokronog s pomočjo lestve vstopili v zaklenjeno hišo in odprli vrata reševalcem in policiji. Onemoglo osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Že zjutraj ob šestih pa so v naselju Log, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe v reševalno vozilo.

Poplave meteorne vode

Ob 14.24 je na Veliki Dolini, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Velika Dolina so izčrpali približno 12 kubičnih metrov vode in preprečili nadaljnje pritekanje vode v objekt.

Ob 16.00 je tudi na Ulici Jožeta Šavriča v Dobovi, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Gabrje so izčrpali približno 10 kubičnih metrov vode.

Dimniški požar

Ob 7.56 je v Zagradcu, občina Ivančna Gorica, prišlo do dimniškega požara v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Zagradec so očistili in ohladili dimniško tuljavo ter svetovali lastniku sanacijo dimnika. Večja škoda ni nastala.

M. K.