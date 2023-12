Občini izboljšujeta vodovod

13.12.2023 | 16:30

Z leve: vodja projekta Blaž Lipej, župan občine Brežice Ivan Molan in župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak

Ivan Molan (levo) in Franjo Debelak sta nazdravila z vodo iz pitnika.

Pitnik je naredil Franci Černelič, kipar iz občine Bistrica ob Sotli, avtor številnih skulptur v domačem okolju in drugje po Sloveniji. (Foto: M. L.)

Bistrica ob Sotli - Ob zaključku projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli so danes v Bistrici ob Sotli predstavili pridobitve te naložbe. V decembru so zaključili gradbena dela, zdaj bodo začeli prevezovati obstoječe vodovode na nov sistem ter novi sistem preizkušati. Zanj bodo tudi pridobili uporabno dovoljenje.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana je cel projekt vreden okoli šest milijonov evrov, od tega bo 75 odstotkov evropskih in državnih sredstev. »Gre za posodobitev sistema na območjih Bizeljskega, Pišec ter Loč, Dobove in Župelevca. S to izboljšavo bomo posredno omogočili 18.000 prebivalcem naše občine bolj kvalitetno vodooskrbo, od teh jih bo 3.500 zdaj dobivalo vodo iz tega sistema. Teh 3.500 živi na območjih, kjer so imeli manjše vaške vodovode ali lastni vodovod, kot je to bilo Bizeljsko, in ti se bodo priključil zdaj na javni vodovod,« je povedal Ivan Molan.

Kot je dejal župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, so v občini naredili pet novih odsekov vodovoda, zgradili velik vodohran in obnovili obstoječe vodohrane.

»Projekt je res pomemben tudi zato, ker z novim vodovodom odpravljamo veliko težavo, namreč, na starem vodovodu, kjer so bile nekatere cevi tudi stare tudi 40 let, smo izgubljali ogromno vode. Saj voda se ne izgubi, gre v zemljo, ampak stroški pa so. Zdaj bomo to zmanjšali, s tem bomo izboljšali dostopnost, saj vodovod ne bo tolikokrat v okvari. Doslej smo imeli okvar zelo veliko,« je povedal Franjo Debelak.

Vodja projekta Blaž Lipej je povedal, da so zgradili približno 40 kilometrov novih cevovodov v obeh občinah, od tega 18 kilometrov v Brežicah in 21 v Bistrici ob Sotli.

V Brežicah so po njegovih besedah zgradili tri nove vodohrane, od teh enega 600- in drugega 200-kubičnega ter še enega manjšega, ter v Bistrici ob Sotli enega s sto kubičnim rezervoarjem.

Vodovodni sistem bo, ko ga bodo naslednje leto po testiranju začeli predvidoma decembra uporabljati v celoti, oskrboval v obeh občinah približno 20.100 ljudi, od teh v občini Brežice okrog 18.000 in v Bistrici ob Sotli približno 1.500.

Ob današnji predstavitvi novega vodovoda sta župana občina Brežice in Bistrica ob Sotli Ivan Molan in Franjo Debelak nazdravila z vodo, ki sta jo natočila iz pitnika pri bistriški občinski stavbi, ki je priključen na novi vodovod.

M. L.

