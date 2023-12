V Lekarni Sevnica nova investicija in demenci prijazna točka

13.12.2023 | 10:30

Župan Srečko Ocvirk, sodelavka v Lekarni Sevnica Petra Majcen in direktorica Lekarne Sevnica Irena Groboljšek Kavčič

Znak za demenci prijazno točko

Sevnica - V Lekarni Sevnica so v decembru s priložnostnim dogodkom namenu predali novo investicijo in odprli demenci prijazno točko. Ob tej priložnosti jim je župan Srečko Ocvirk izročil Listino Občine Sevnica.

V Lekarni Sevnica so pripravili nove prostore za izdelavo sterilnih pripravkov lastne izdelave in za delovanje spletne lekarne, ki bo zaživela januarja prihodnje leto. Povpraševanje po izdelavi protibolečinskih črpalk in drugih sterilnih pripravkov z visokim tveganjem se namreč v zadnjem obdobju povečuje, zato je v želji svojim strankam ponuditi storitve najvišje kakovosti lekarna uredila antiseptični prostor v pritličju, ki se nadaljuje v kletne prostore in omogoča ustrezno zračenje. Ko bo prostor prešel v uporabo, bo primerno zaprt in dostopen samo ustrezno izobraženemu strokovnemu kadru. Ob tem je bil preurejen tudi prostor nad aseptiko za pridobitev dodatne pisarne, ki bo namenjena opravljanju dejavnosti v povezavi s spletno lekarno. Vrednost investicije je znašala okoli 400 tisoč evrov in jo je Lekarna Sevnica financirala iz lastnih sredstev.

Direktorica Lekarne Sevnica mag. Irena Groboljšek Kavčič je povzela večje investicije, ki so bile v zadnjih šestih letih opravljene v mreži lekarn, v katero so poleg matične Lekarne Sevnica povezane še enote v Krmelju, na Senovem in na Planini pri Sevnici. Ob tem je poudarila pomen lekarn v času razglašene epidemije, ki so ostajale odprte za vse, ki so potrebovali zdravila in druge storitve. Povzela je tudi načrte za prihodnja vlaganja v prostore Lekarne Sevnica. Predvidena je steklenega dela lekarne z dodatnim nadstropjem, s čimer bo deloma rešen tudi izziv zaščite izdelkov pred zunanjo svetlobo. V nadstropju je predvidena predavalnica, kjer bodo organizirali različna predavanja in izobraževalne vsebine za širšo javnost. »Opažamo, da ljudje radi zahajajo v našo lekarno, mogoče samo na pogovor, saj jim je potem nekoliko lažje v njihovih stiskah,« je poudarila. S tem namenom so se tudi odločili postati demenci prijazna točka.

Župan Srečko Ocvirk je poudaril, da tehnološki napredek Lekarne Sevnica, ki je podkrepljen s visokim nivojem strokovnega znanja zaposlenih v lekarni, prinaša pomembne nove storitve v lokalno okolje, so sporočili s sevniške občine. Ob tem je izpostavil velik pomen kadrovskega potenciala, ki Lekarni Sevnica omogoča tako izvajanje podpornih storitev v kontekstu dobave zdravil kot tudi številne dodatne storitve na področju zdravja, ki nadgrajujejo lekarniško dejavnost. Izrazil je zadovoljstvo ob visokem ugledu in zaupanju, ki ga Lekarna Sevnica uživa v lokalnem prostoru in širše. Pohvalil je tudi prepoznano potrebo po odprtju točke, ki bo občane informirala o demenci, ki je vse bolj prisotna in vse bolj pogosta bolezen modernega časa. Za vzpostavitev novih programov, ki krepijo javno zdravje v občini Sevnica, za pomembno vlogo pri osveščanju uporabnikov ter za strokovno in kakovostno izvajanje lekarniške dejavnosti je Lekarni Sevnica podelil Listino Občine Sevnica.

Strokovna delavka Spominčice Alzheimer Slovenija Gruša Zlobec se je zahvalila Lekarni Sevnica za pripravljenost in pozitiven odziv na predlog odprtja prve demenci prijazne točke v sevniški občini. V Sloveniji je teh točk že več kot 450, nahajajo pa se v različnih javnih ustanovah. Njihov namen je dvigovanje osveščenosti glede demence ter informiranje posameznikov z demenco in njihovih bližnjih.

Priložnostni dogodek je zaokrožil kulturni program, ki sta ga pripravila učenca Glasbene šole Sevnica, Tit Knez Majcen na saksofonu in Iza Knez Majcen na violini skupaj z mentorico Andrejo Zupan, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

